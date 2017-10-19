Сыроеды рискуют подцепить паразитов

Сыроедение приобретает все большую популярность в мире. Недавно британские ученые даже заявили, что этот тип питания помогает сохранить здоровье в преклонном возрасте. Однако российские диетологи уверены, что отказ от обработанной пищи может быть весьма опасен.

Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков считает: с одной стороны, в сыроедении нет ничего плохого, ведь каждый человек ест необработанные овощи и фрукты. А с другой – любители сырой пищи рискуют подцепить паразитических червей.

Как отмечает Ковальков, они могут содержаться в сыром мясе и рыбе. "Например, вы заказываете тар-тар из говядины, и если вы не уверенны в качестве продуктов в этом ресторане, не стоит рисковать, вы вполне можете подхватить гельминтоз. Про сырую рыбу я и не говорю", – цитирует диетолога НСН.

Ковальков также подчеркнул, что людям с пониженной секреторной активностью желудочно-кишечного тракта стоит воздержаться от сыроедения. По словам врача, необработанные термическим путем продукты усваиваются хуже.

С другой стороны, как подчеркивает Ковальков, при нагревании в мясе и рыбе разрушаются многие хелатные связи, поэтому усвоение микроэлементов и витаминов из-за этого снижается. "В этом смысле сыроедение можно считать более здоровым способом питания", – добавил он.

Ранее американские ученые заявили, что вегетарианство может вызвать рак толстой кишки. Кроме того, они пришли к выводу, что отказ от мяса чреват развитием сердечно-сосудистых заболеваний.