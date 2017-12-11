Домашние животные оказались смертельно опасными
Попадание гельминта в пищеварительную систему становится причиной летального исхода в 50-75% случаев. Единственный способ гарантировано избежать смерти – ранняя диагностика и операция. Хирурги удаляют самого ленточного червя и вырезают пораженные гельминтом ткани. В статье, опубликованной изданием ScienceAlert, отмечается, что для людей, страдающих иммунными заболеваниями, вероятность смерти еще выше.
Ветеринары отмечают, что обычно жертвами ленточного червя Echinococcus multilocularis становятся дикие животные, чаще всего грызуны. Однако в последнее время у все большего числа домашних питомцев в США находят страшного паразита. По информации ветеринаров, смертельный червь попал в Америку вместе с европейской собакой: ДНК Echinococcus multilocularis родственно с ДНК европейских ленточных червей, обнаруженных в Швейцарии, Германии, Австрии и Франции.
Собак, в организм которых попадает паразит, с трудом удается вылечить. Как пишет издание, около половины зараженных животных, участвовавших в швейцарском исследовании, пришлось усыпить. Согласно последним данным, уже четверо человек из канадской провинции Альберта были госпитализированы. В их пищеварительной системе нашли Echinococcus multilocularis.
Когда гельминт попадает в организм человека, он начинает паразитировать на печени, лишая ее питательных веществ, параллельно высасывая полезные витамины из всего пищеварительного тракта. Его очень сложно диагностировать и на ранних стадиях почти невозможно обнаружить. Симптоматика заражения паразитом почти полностью соответствует диагнозу "новообразование". Именно поэтому на ранних стадиях медики редко могут найти верную причину плохого самочувствия пациента.
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