Водопроводная вода оказалась полезной для зубов

Американские ученые пришли к выводу, что водопроводная вода снижает риск кариеса у детей. Такое заключение ученые сделали на основе анализа состояния здоровья 16 тысяч детей.

Специалисты из Университета штата Северная Каролина изучили состояние здоровья 16 тысяч испытуемых в возрасте от двух до 19 лет. Все они были участниками долговременного исследования в 2005-2014 годах.

Участники исследования заполнили диетологические анкеты, а также прошли обследование у стоматологов и сдали кровь на анализы. В ходе исследования медики соотнесли частоту употребления детьми водопроводной воды, а также уровень развития у них кариеса и содержание тяжелых металлов в организме, сообщает MedicalXpress.

Оказалось, что у тех детей, которые активно употребляли водопроводную воду, было обнаружено повышенное содержание свинца в крови. У 49,8% участников исследования был кариес разной степени тяжести.

При этом наиболее высоким риск развития кариеса оказался у 15% детей, которые заявили, что не пили водопроводную воду. Однако содержание тяжелых металлов у этих испытуемых было низким.

С одной стороны, вода из-под крана полезна для зубов, с другой – провоцирует накопление в организме свинца. Ученые предположили, что водопроводная жидкость положительно влияет на состояние эмали из-за добавляемых в нее химических соединений фтора.