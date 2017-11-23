Неожиданная опасность ополаскивателя для рта

Ученые Гарвардского и Пуэрто-Риканского университетов выявили неожиданный негативный эффект, который может вызвать это гигиеническое средство. Оно грозит развитием у человека опасных заболеваний.

Исследователи утверждают, что большинство ополаскивателей убивают и полезные для организма человека бактерии. В частности, вырабатывающие оксид азота, который участвует в процессах обмена веществ и регулирует уровень сахара в крови.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого изучались истории болезни 1206 человек в возрасте от 40 до 65 лет. Все они страдали ожирением и имели высокий риск развития диабета, сообщает сайт Science Direct. В результате ученые обнаружили, что процент заболевания диабетом возрастал до 20 среди тех, кто пользовался ополаскивателем для полости рта раз в день, и до 30 — при использовании антибактериальной жидкости утром и вечером.

Напомним, ранее профессор Рой Тейлор из британского Ньюкаслского университета, который почти сорок лет изучал сахарный диабет второго типа, рассказал, как победить диабет. Он уверен, что стоит избавиться от лишнего жира поджелудочной железы и печени, как тут же восстановится физиологически нормальное производство инсулина. Специалист убежден, что это верно даже для больных со стажем.

Программа выздоровления от Тейлора делилась на два основных этапа. Вначале снижалась калорийность рациона, потом пациентам предлагалась физическая активность. Когда участники исследования похудели каждый в среднем на пятнадцать килограммов, симптомы диабета стали проявляться значительно реже.

