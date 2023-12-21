Золотые яйца: цены на любимый продукт вновь поползли вверх

Ранее вопрос ценообразования был вынесен на самый высокий уровень. Рынок же отреагировал своеобразно – стоимость яиц находится в фазе уверенного роста.

Куриные яйца только за минувшую неделю подорожали сразу на 4,6%. Стоимость данного вида продукта стала самой быстро растущей, сообщает телеканал "360". При этом увеличение цены по регионам происходит неравномерно:

До 5% подорожал продукт в 46 регионах России.

До 14,4% подорожал продукт в 36 регионах России.

При этом вопрос ценообразования обсуждался во время прямой линии с главой государства. Позже, как уточняет RT, усилия по стабилизации ситуации в данной сфере были названы успешными.

Сейчас для предотвращения дефицита на отечественный рынок будет организован ввоз яиц из Турции и Азербайджана, поясняет "Царьград". Спрос на данный продукт традиционно увеличивается в преддверии новогодних праздников.

основной же причиной резкого подорожания яиц в России эксперты считают комплекс негативных факторов: подорожание кормов, изменение ключевой ставки и ориентация ряда производителей на импортные заказы.