Золотые яйца: цены на любимый продукт вновь поползли вверх

Куриные яйца только за минувшую неделю подорожали сразу на 4,6%. Стоимость данного вида продукта стала самой быстро растущей, сообщает телеканал "360". При этом увеличение цены по регионам происходит неравномерно:
- До 5% подорожал продукт в 46 регионах России.
- До 14,4% подорожал продукт в 36 регионах России.
При этом вопрос ценообразования обсуждался во время прямой линии с главой государства. Позже, как уточняет RT, усилия по стабилизации ситуации в данной сфере были названы успешными.
Сейчас для предотвращения дефицита на отечественный рынок будет организован ввоз яиц из Турции и Азербайджана, поясняет "Царьград". Спрос на данный продукт традиционно увеличивается в преддверии новогодних праздников.
основной же причиной резкого подорожания яиц в России эксперты считают комплекс негативных факторов: подорожание кормов, изменение ключевой ставки и ориентация ряда производителей на импортные заказы.