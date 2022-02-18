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Экономика
В Госдуме назвали причину переплаты россиян за отопление

В Госдуме назвали причину переплаты россиян за отопление

Во избежание переплат работа управляющих компаний и всей системы отопления должна быть скорректирована.
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Многим россиянам в осенне-зимний период приходится серьезно переплачивать за отопление. В Госдуме назвали причину таких массовых переплат. Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что дело в "перетопах".

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В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появилась новая строчка

В эфире радио "Говорит Москва" Разворотнева объяснила, что коммунальщики не следят за изменением температуры за окном и даже в случае значительного потепления не снижают количество подаваемого в квартиры тепла. В результате в домах стоит настоящая жара, и люди открывают окна, выпуская тепло. Тем не менее платить за ненужное тепло жильцам приходится.

По словам депутата, даже для Москвы эта ситуация очень частотна. Что уж говорить о других регионах страны, где дела часто обстоят и того хуже по самым разным вопросам. Так есть исследования, доказывающие, что на переплату за отопление в столице уходит 20% от всей суммы в счете.

По словам депутата, ресурсникам выгодно подавать много тепла, чтобы россияне платили больше. Однако УК должны следить за соблюдением температурного графика. Защитить граждан от переплат депутат предлагает изменением системы отопления. Так должно быть установлено специальное оборудование погодного регулирования, которое позволит автоматически снабжать квартиры тем количеством тепла, которое необходимо в соответствии с температурой на улице.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в квитанциях за оплату услуг ЖКХ появилась новая строчка.

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Фото: АГН «Москва» / Александр Авилов
Автор: 18 февраля 2022, 16:51 Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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