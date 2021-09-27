Темпы роста цены на нефть ускорились до 2%

Согласно данным торгов, ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли почти на два процента – до 75,30 долларов за баррель. Нефть марки Brent подорожала до 79,36 долларов за баррель. Об этом сообщает RT.

Эксперты считают, что подобный скачок в цене связан с тем, что в мире наметился энергетический кризис. Запасы нефти сокращаются, например, в США показатель близок к трехлетнему минимуму.