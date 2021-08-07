Россияне не смогут вкладывать в финансовые пирамиды кредитные деньги

С соответствующей просьбой Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился к Центробанку. Причиной этому послужило увеличение в стране числа граждан, ставших жертвами финансовых пирамид после того, как вложили в них кредитные деньги.
В фонде отмечают, что на сегодняшний день доля заемных средств в инвестированных в пирамиды деньгах составляет около 30%. Для того, чтобы решить эту проблему эксперты предлагают более широко информировать людей о том, что использовать обычные банковские займы в "предпринимательских инвестиционных целях" недопустимо.
По данным организации, в данный момент в России наблюдается рост числа граждан, вложивших в пирамиды деньги, взятые ими в кредит, и в итоге пострадавших от этого. При этом подавляющее большинство случаев составляют ситуации, когда речь идет о банковских займах.
В фонде подчеркнули: информирование не решит проблему полностью. Для этого необходимо ввести реальную ответственность за нарушение запрета. Например, в случае, если заемщик вложил кредитные деньги в финансовую пирамиду, кредитору должно быть предоставлено право расторгнуть кредитный договор и потребовать досрочно погасить долг.
В Центробанке России сообщили, что уже получили обращение от фонда. В данный момент оно находится на рассмотрении.
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