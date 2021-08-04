В России резко упали продажи автомобилей

Автомобильный рынок в России претерпел значительные изменения. Эксперты провели исследование, в соответствии с которым объем продож снизился сразу на десять процентов.
По данным телеканала "360", прогнозы на ближайшее будущее не самые оптимистичные. Специалисты отмечают, что до конца 2021 года положительной динамики ждать не придется.
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