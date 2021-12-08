Россиян предупредили о росте цен на алкоголь к Новому году

К концу года цены на многие продукты традиционно растут. В этот раз исключением не станут и алкогольные напитки.

Некоторые производители спиртного уже предупредили россиян о том, что цены на их товары к праздникам вырастут на 15%. Предприниматели объясняют такое значительное подорожание увеличением стоимости пшеницы, из которой делают спирт.

Однако с таким объяснением не вполне согласен эксперт Сергей Черников, являющийся доцентом экономического факультета РУДН. В беседе с агентством "Прайм" он объяснил, что даже в том случае, если закупочная цена сырья вдруг увеличится вдвое, то на стоимости алкогольных напитков для розничных покупателей это не должно сказаться так сильно, как заявляют производители.

Для примера эксперт подсчитал стоимость водки, ценообразование которой наиболее прозрачно: если цена на пшеницу удвоится, то бутылка этого напитка должна вырасти в цене на девять рублей. О заявленных 15% или 30-40 рублях речи здесь не идет, если только подорожание не обусловлено какими-то иными факторами.

Экономист допустил, что предновогодние изменения могут быть связаны с негативными ожиданиями предпринимателей. Известно, что со следующего года алкогольный акциз в России подорожает на 4-5%. Это значит, что люди будут покупать меньше спиртного, и бизнес хочет уже сейчас компенсировать будущие убытки. По мнению эксперта, предпраздничное подорожание коснется всех алкогольных напитков, но потом какое-то время цены будут оставаться на одном уровне.

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