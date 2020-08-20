В России ожидается рост цен на продукты из-за второй волны коронавируса

По словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Марии Долговой, подорожание тарифов ЖКХ, падение курса рубля и рост цен на бензин – одни из основных факторов, которые уже скоро могут привести к существенному росту инфляции. Она начала набирать обороты после восстановления потребительского спроса.
Эксперты считают, что в среднем, продукты подорожают на 2-10%. Такой сценарий возможен, если начнется новая волна эпидемии коронавируса в России. При неблагоприятном развитии событий усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса, возрастут дополнительные издержки торговли и возникнут проблемы с логистикой.
Ранее стало известно, что осенью в России могут существенно повыситься цены на компьютеры и ноутбуки. Устройства станут на 10-20% дороже.
Виной тому падение курса рубля в связи. В связи с пандемией коронавируса в России и мире в целом и переходом многих компаний на удаленную работу спрос на технику значительно повысился.
Как писали "Дни.ру", за последние сутки подтверждено 4 828 случаев коронавируса в России. С начала эпидемии зафиксировано более 937 тысяч случаев, свыше 749 тысяч пациентов вылечились, 15 989 умерли.
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