Выборы президента Белоруссии Новости о Заворотнюк Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Среда
19 августа
Лента новостей
12:39
"Смотреть страшно!": Барановская оказалась на грани жизни и смерти
12:33
Звезда сериала "Содержанки" Александра Ребенок вышла в свет и показала фигуру после родов
12:26
Зюганов поддерживал черную от горя Болотову у гроба Губенко
11:57
В российских школах хотят ввести курс медицинской грамотности
11:46
Пытающиеся закрепиться в Голливуде Меган Маркл и принц Гарри сделали важный шаг
11:42
Политолог о переизбрании Лукашенко: Это будет катастрофа для белорусского народа
11:37
Вскрылись данные о погребальном венке Ефремова после инсульта
11:37
"Многие меня не поймут": Юлия Савичева оставила дочь за границей
11:23
Звезду Голливуда Микки Рурка похоронят в украинском селе
11:22
Театр "Содружество актеров Таганки" будет носить имя Николая Губенко
11:06
В России могут взлететь цены на компьютеры и ноутбуки
11:06
Павел Прилучный о своем изъяне: Если человек косячит три раза, я вычеркиваю его
10:55
Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской
10:51
Коронавирус в России за сутки выявлен у 4 828 человек
10:27
Число зараженных COVID-19 на планете превысило 22 миллиона
10:11
"Срежиссировал адвокат": приступ Ефремова в зале суда назвали постановкой
10:02
Названы самые безопасные российские регионы для отдыха во время пандемии
09:59
Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко
09:40
Отношения с Федосеевой-Шукшиной опасны для жизни Алибасова
09:39
Тихановская обратилась к Евросоюзу: Поддержите пробуждение Белоруссии
09:19
"Хотят похоронить ее заживо": гримерку Дорониной во МХАТе разнесли
09:14
Роспотребнадзор счел опасной яблочную диету
08:53
Что стоит за неожиданным браком Валентины Легкоступовой
08:41
СМИ: в Минске обнаружили российский спецсамолет
08:31
Умер актер из "Звездного пути" Бен Кросс
07:16
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 августа 2020 года
06:49
Каменских разделась догола и вышла в поле
04:34
Пэрис Хилтон пережила переломный момент: Я привыкла играть персонажа
02:38
Борисова считает мужа Легкоступовой причастным к смерти артистки: Алкоголик и аферист!
00:09
53-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
22:04
Пашаев и Добровинский сцепились на слушании по делу Ефремова: Моя мама была приличной!
21:51
Белорусская оппозиция озвучила свою программу: разрыва с Россией не будет
21:50
В центре Москвы в бытовке нашли труп мужчины
21:41
В Петербурге после массовой драки скончался мужчина
21:35
Водонаева нелестно отозвалась о Собчак: От нее исходит вранье
21:27
В Москве мотоциклист упал с эстакады при выезде на ТТК
21:17
В Анапе неадекватный мужчина ударил ножом ребенка
21:10
В Москве толпа строителей избила мужчину
21:04
Звезда "Дома-2" показала свое фото после избиения
20:39
В отношении издевавшихся над ребенком россиян возбудили уголовное дело
20:24
Эксперт: Лукашенко нужно срочно делать Белоруссию частью России
20:22
В Подмосковье в частном доме нашли тело маленького ребенка
19:54
В Москве 92-летний мужчина умер после ожога борщевиком
19:33
Легкоступова перед смертью мечтала переехать в другую страну
19:07
В Омске мужчина убил оппонента из-за оскорблений в Сети
18:52
Ковальчук без макияжа и укладки облили помоями
18:51
Собчак поделилась кадрами с сыном из частного самолета
18:50
Никиту Панфилова на съемках сериала "Лихач" берегли как зеницу ока
18:21
Лукашенко объявил о попытке захвата власти оппозицией: Откровенно отвязанные нацисты
18:13
Дочь Заворотнюк рассказала о комплексах из-за веснушек: Хотела избавиться
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии
Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии
Политолог назвал положение Лукашенко безнадежным: Спастись ему не удастся
"Ты чудовище!": поступок молодой жены шокировал Макаревича
Тихановская: Я готова стать национальным лидером
Что мешает победить протестующим в Белоруссии
Экономика

В России могут взлететь цены на компьютеры и ноутбуки

прочитано 337 раз

Осенью в России могут существенно повыситься цены на компьютеры и ноутбуки. Устройства станут на 10-20% дороже.

Виной тому падение курса рубля. Вычислительная техника и ее комплектующие поставляются в основном из зарубежных стран и покупаются за иностранную валюту, поэтому новые партии ПК будут заметно дороже уже в сентябре. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса и переходом многих компаний на удаленную работу спрос на технику значительно повысился, что также способно привести к росту цен, сообщает телеканал "360".

Автор: 19 августа 2020, 11:06 Источник: Известия ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусская оппозиция озвучила свою программу: разрыва с Россией не будет
Эксперт: Лукашенко нужно срочно делать Белоруссию частью России
Лукашенко объявил о попытке захвата власти оппозицией: Откровенно отвязанные нацисты
Оппозиция опровергла слова Лукашенко о пересчете голосов на выборах

Шоу-бизнес

Зюганов поддерживал черную от горя Болотову у гроба Губенко
Вскрылись данные о погребальном венке Ефремова после инсульта
"Многие меня не поймут": Юлия Савичева оставила дочь за границей
Театр "Содружество актеров Таганки" будет носить имя Николая Губенко

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Что стоит за неожиданным браком Валентины Легкоступовой

Говорят, близкие певицы не одобрили эти отношения
Шоу-бизнес

Зюганов поддерживал черную от горя Болотову у гроба Губенко

На вдову больно смотреть
Шоу-бизнес

"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся

Вдовец дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Валентина Легкоступова смущалась своего преображения из-за влияния мужа

Подруга певицы дала интервью

Гороскоп

Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+