В России могут взлететь цены на компьютеры и ноутбуки

Осенью в России могут существенно повыситься цены на компьютеры и ноутбуки. Устройства станут на 10-20% дороже.
Виной тому падение курса рубля. Вычислительная техника и ее комплектующие поставляются в основном из зарубежных стран и покупаются за иностранную валюту, поэтому новые партии ПК будут заметно дороже уже в сентябре. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса и переходом многих компаний на удаленную работу спрос на технику значительно повысился, что также способно привести к росту цен, сообщает телеканал "360".
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