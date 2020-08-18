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Играй и получай бонусы: МКБ представил мобильный платформер

Играй и получай бонусы: МКБ представил мобильный платформер

Фото: пресс-служба
В Московском кредитном банке (МКБ) представили мобильный платформер UP. Игроку необходимо подняться выше, преодолевая препятствия и собирая игровые баллы в виде кристаллов. Участники могут получить до тысячи игровых баллов, а затем обменять их на бонусы в специальной программе банка.
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Игрокам предстоит управлять грифоном и собирать кристаллы. Участнику доступны три жизни, потратив которые можно или забрать накопленные игровые баллы, офомив Москарту, или начать прохождение заново.

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Накопленные во время игры баллы переносятся на счет программы "МКБ Бонус" Москарты, оформленной в игре. За один игровой балл дается 1 балл в программе "МКБ Бонус".

Чтобы перенести баллы, участнику нужно оформить заявку на выпуск Москарты с 17 августа по 30 сентября текущего года. Ее форма появится после прохождения игры UP.

Получить и активировать карту, а также подключиться к программе "МКБ Бонус" нужно с 17 августа по 15 октября. За это время необходимо также совершить не менее одной платежной операции. Бонусные баллы зачислятся на счет клиента до 20-го числа месяца, который следует за месяцем выполнения условий.

"МКБ Бонус" – удобный инструмент, который позволяет клиентам банка зарабатывать на покупках. Раз в квартал предлагаются разные категории товаров, за приобретение которых будет начисляться 5-7% от стоимости покупка. За остальные пользователи получают 1%. Возвращать баллы можно по ставке 1 балл – 1 рубль.

Так, в третьем квартале этого года повышенные баллы пользователи "МКБ Бонус" получат за платежные операции в кафе, ресторанах, такси, на заправочных станциях, в салонах красоты, при посещении магазинов детских товаров и покупки товаров для животных.

Программа лояльности Московского кредитного банка стала лауреатом Loyalty Awards Russia 2020. Она признана лучшей программой лояльности с использованием банковских карт, а также лучшей мобильной программой лояльности.

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Напомним, что Московский кредитный банк входит в утвержденный Банком России список системно значимых организаций. МКБ предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.

Автор: 18 августа 2020, 12:15

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