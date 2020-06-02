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В России повышают размер выплат на детей: сколько получат граждане

В России повышают размер выплат на детей: сколько получат граждане

Повышение выплат на детей в России с 1 июня. Фото: Liz Gregg/moodboard/www.globallookpress.com
С 1 июня в России увеличивается размер минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации.
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Размер пособия по уходу за ребенком вырастет в несколько раз. Ранее минимальные выплаты на первого ребенка составляли 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих – три тысячи.

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Принятый законопроект предполагает увеличение выплаты по уходу за первенцем до 6 752 рублей. Такая же сумма предусмотрена за второго и последующих детей. Деньги предусмотрены для малышей не старше полутора лет.

Отдельные категории граждан могут получить до 13 054 рублей. Речь идет о проходящих службу по контракту в армии, в войсках Нацгвардии и других силовых ведомствах, а также о матерях, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Еще один законопроект, одобренный сенаторами, позволяет гражданам отмененных рейсов обменивать билеты на ваучеры. Еще один нормативно-правовой акт дает возможность предпринимателям расторгать договора аренды без убытков, сообщает "Царьград".

Ранее "Дни.ру" писали, что с 1 июня увеличивается размер пенсией для россиян старше 80 лет. Сейчас сумма фиксированной выплаты составляет 5 686 рублей, теперь она увеличивается в два раза.

На повышение пенсий с началом лета могут рассчитывать и те, у кого на попечении находятся иждивенцы. Прибавка для них составит 1 895 рублей. А тем пенсионерам, которые уволились с работы, государство вернет не проиндексированные ранее выплаты.

Автор: 2 июня 2020, 12:30 Источник: Телеканал "Царьград"

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