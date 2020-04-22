Экономист предостерег россиян от кредитов во время кризиса

Кандидат экономических наук Ростислав Кокорев предупредил россиян об опасности брать кредиты в условиях кризиса. По его словам, в трудной финансовой ситуации кажущиеся спасением деньги от банка могут лишь сделать хуже, сообщает РИА ФАН.
Кокорев пояснил, что полученные взаймы средства быстро иссякнут, а отдавать придется еще больше. При этом даже стабильный заработок не гарантирует, что человек сможет погасить задолженность. В таких ситуациях специалист предложил обратить внимание на программы господдержки, быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.
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