Десятки тысяч россиян оставят без работы до конца сентября

Росстат спрогнозировал сокращение кадров. Около 51,6 тысячи наших соотечественников могут уволить до конца этого месяца.



По имеющейся информации, больше всего увольнений грядет в секторе обрабатывающего производства. Рабочих мест там могут лишиться 12,6 тысячи человек.

В отраслях госуправления, военной безопасности и социального обеспечения запланировано сокращение 7,7 тысячи человек. Также без заработка могут остаться 5,2 тысячи сотрудников в сфере образования. В Росстате уточнили, что грядущее сокращение является "минимальным с 2016 года", передает URA.ru.

В исследовании речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращения штата или ликвидации организации. Вместе с тем эксперты заявили о снижении планов компаний по числу увольнений, но совсем отказаться от этой жесткой меры невозможно.

Специалисты уверены: реально уволят гораздо больше россиян, чем учитывается в статистике, пишут "Известия". Руководители нередко договариваются с сотрудниками о расторжении трудового договора по собственному желанию.

Ранее появилась информация о том, что в России в 2020 году стартует реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению государственных служащих. Однако пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил, что окончательных решений по реформе еще нет.