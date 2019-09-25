Десятки тысяч россиян оставят без работы до конца сентября

По имеющейся информации, больше всего увольнений грядет в секторе обрабатывающего производства. Рабочих мест там могут лишиться 12,6 тысячи человек.
В отраслях госуправления, военной безопасности и социального обеспечения запланировано сокращение 7,7 тысячи человек. Также без заработка могут остаться 5,2 тысячи сотрудников в сфере образования. В Росстате уточнили, что грядущее сокращение является "минимальным с 2016 года", передает URA.ru.
В исследовании речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращения штата или ликвидации организации. Вместе с тем эксперты заявили о снижении планов компаний по числу увольнений, но совсем отказаться от этой жесткой меры невозможно.
Специалисты уверены: реально уволят гораздо больше россиян, чем учитывается в статистике, пишут "Известия". Руководители нередко договариваются с сотрудниками о расторжении трудового договора по собственному желанию.
Ранее появилась информация о том, что в России в 2020 году стартует реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению государственных служащих. Однако пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил, что окончательных решений по реформе еще нет.
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