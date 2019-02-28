Минтруд высказался о массовых увольнениях россиян
Министерство мониторит рынок труда каждую неделю. И информация о запланированных увольнениях, конечно, учитывается – по данным ведомства, их численность отражает естественное движение персонала и незначительно варьируется от недели к неделе.
По закону, работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемых сокращениях – а тем более о массовых увольнениях – за два месяца. При этом иногда происходит реструктуризаация и сотрудники остаются, отметили в министерстве.
По прогнозам, которые приводит Минтруд, численность безработных в ближайшие 3 года будет находиться на уровне прошлого года и не превысит 3,6 миллиона человек. Уровень общей безработицы составит примерно 4,7-4,8%. И о массовых увольнениях речи не идет.
"В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет", – цитирует заявление ведомства RT.
О грядущих массовых увольнениях ранее сообщили "Известия". Издание со ссылкой на данные Минтруда писало, что риск потерять работу к весне повысится для сотрудников сферы автомобилестроения. Кроме того, массовые увольнения грозят занятым в транспортной и банковской отраслях. Под сокращения, по приведенным данным, могут попасть более 115 тысяч человек.
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