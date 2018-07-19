Работодателям дадут новую возможность увольнять россиян

В Трудовом кодексе может появиться нововведение. Работодатель будет иметь право увольнять сотрудников в связи с утратой доверия.

Такое обоснование будет касаться коммерческих предприятий. Возможность введения нормы рассмотрит Минтруд России.

По словам главы департамента госслужбы ведомства Дмитрия Баснака, увольнение по этой причине возможно исключительно для государственных служащих. В Минтруд обратились представители бизнес-сообщества, попросив распространить статью на коммерческие предприятия, передает Ura.ru.

Вопрос находится на стадии обсуждения. Баснак уточнил, что в Трудовой кодекс соответствующая поправка, возможно, будет внесена лишь для ограниченного круга компаний.

На 11 июля численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 694,3 тыс. человекhttps://t.co/XKjzyqXZPe — Минтруд России (@MintrudRF) 17 июля 2018 г.

В настоящее время в законе прописаны причины увольнения по этой статье для госслужащих. Это нарушение налагаемых запретов, в частности коммерческая деятельность, счета в зарубежных банках, непредставление сведений о доходах или расходах и другие.

Напомним, в прошлом году стало известно, что отслужившие в армии россияне после постановки на учет в службе занятости смогут претендовать на получение максимального пособия по безработице. На федеральном уровне величина выплат не может превышать 4900 рублей.