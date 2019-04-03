Кредиторы "Югры" создали страницу в соцсети "ВКонтакте"

0
Смерть Юлии Началовой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Среда 3 апреля
Лента новостей
17:21
Почему я назвала сына Владимир
16:39
Лучшие способы весеннего очищения организма
16:12
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
16:03
"Засранка!": Актриса Макеева накинулась на знаменитую ведущую
16:03
Известный артист показал последние фото Булдакова
15:28
Как "Единая Россия" готовится к диктанту Победы
15:27
В Петрозаводске ревнивец набросился на девушку с ножом
14:54
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд
14:48
Зеленский добил загнанного в угол Порошенко
14:41
"Чем он лучше меня?": Корчевников устроил сцену известной актрисе
14:33
Скончался актер Алексей Булдаков
14:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 апреля 2019 года
14:22
"Не поможет никакой доктор": Дроздова поставила на себе крест
14:10
Генетики показали первый клон полицейской собаки
13:41
В Швеции полицейский случайно арестовал опасного преступника в сауне
13:25
Кабаева сильно располнела из-за беременности
13:23
Трамп отказывается от поддержки пьяницы Порошенко
13:22
Раскрыт секрет идеально гладкой кожи
13:16
Эрнст и Малышева дали сыну царское имя
13:13
Российское вино и морепродукты покоряют москвичей
13:07
Депутаты держат на контроле реализацию нацпроектов
12:52
"Обсудим дома": Гагарина устроила разборки с мужем на публике
12:44
Россия и Ангола развивают межпарламентское сотрудничество
12:41
Смертельное ДТП произошло под Солнечногорском
12:33
Слуцкер потерпела поражение в борьбе с раком
12:18
Глюк’oZa показала страстный поцелуй с женщиной
12:01
Уехавшая Лариса Гузеева: Я никого не хочу видеть
11:45
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
11:36
ФСБ нанесла визит мэру Евпатории
11:35
Когда вступит в силу закон о хостелах
11:23
Тимошенко списали в утиль
11:22
Печальное известие: ликвидировали Диану Арбенину
11:21
Впервые в Москве выступит один из лучших квартетов мира
10:46
Жена запретила Зеленскому участвовать в выборах
10:45
"Сердце кровью обливается": Навка рассказала о маленькой дочери
10:44
Седокова устроила танцы на столе (видео)
10:16
НАТО вводит корабли в Керченский пролив
10:08
Плюнувшему в россиян Панину дали шанс
09:51
Раскрыто секретное оружие Миддлтон против Маркл
09:49
Королева ответила матом на слова Шнурова
09:38
Любовница Тимати выходит замуж за миллиардера
09:14
"Две недели до новой жизни": Ани Лорак сделала заявление
08:52
Киркорову доверили пост вице-президента
08:33
Россиянам перестанут выдавать СНИЛС
08:24
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился
08:14
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
07:36
Объявлено о критической ошибке России на Украине
06:09
Грязно оскорбившего россиян Панина спустили с небес на землю
04:07
"Остановите бабу Ягу!": Рудковскую отправили в дом престарелых
02:13
Лазарев высказался о суевериях перед "Евровидением"
00:03
Влюбленная в принца Гарри подруга внезапно скончалась
22:14
Денис Пушилин: Новороссия никуда не делась
21:58
Как расчетливая Кейт Миддлтон окрутила наивного принца Уильяма
21:52
Сделано заявление об аресте Зеленского
21:47
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
21:32
Под Москвой на детском конкурсе отравились 50 человек
21:18
Харламов со сцены поздравил любимого мужчину Асмус
20:48
В разборках вокруг Фролова и Началовой наметился неожиданный поворот
20:18
На праймериз "ЕР" начались дебаты кандидатов
20:05
Как Навальный поставил крест на своем политическом будущем
20:04
В Башкирии 60-летнего учителя судят за развратные действия
19:37
Стало известно о нездоровой зависимости Андреевой
18:56
Плюнувшему в россиян Панину врезали что есть сил
18:52
"Между нами пробежала искра": влюбленный Алексей Воробьев о чувствах к Рите Оре
18:50
На РИФе обсудят безопасное будущее Рунета
18:43
Почему пьяную езду надо приравнять к умышленному убийству
17:57
У Кафельниковой резко выросла грудь
17:57
От оголодавшего Джигурды остались кожа да кости
17:22
Наглеца Лукашенко уличили в дерзком обмане Путина
17:17
После слов о разводе Муцениеце и Прилучный махнули за рубеж
17:11
Звезда ТНТ проболталась Дудю о баснословных заработках
17:10
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День третий
16:34
Располневшая Семенович призналась в обмане
16:29
В Москве из-за взрыва мужчине оторвало пальцы
16:20
Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе по выбору эскизов для оформления храма в Тушине
16:14
Что особенного в японской косметике
15:59
Какая боль: комику Зеленскому вынесли страшный вердикт
15:42
Поселившаяся в турецкой пещере Чехова перепугала родню
15:39
Фриске закрывает свой бар на Шри-Ланке и возвращается в Москву
15:37
50-летняя Энистон шокировала снимком с обвисшей грудью
15:13
Власти говорят "нет" переработкам таксистов
15:09
Известный телеведущий признался Корчевникову в изменах
14:26
"Общество злобных уродцев": Панин опять оскорбил россиян
14:20
В Петербурге прогремели два взрыва
14:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 апреля 2019 года
13:52
"Тут уже не скроешь": 46-летняя Корикова выставила напоказ большой живот
13:48
Загнанная в угол Тимошенко набросилась на жулика Порошенко
13:47
Алена Водонаева рассталась с мужем
13:43
Божена Рынска объявила о смене фамилии
13:42
В Египте раскопали саркофаг и мумии
13:31
Есть жертвы: в Пермском крае столкнулись два грузовика и автобус
13:24
В Нидерландах около кафе нашли бомбу
13:11
"У нее был внутренний психоз": Разин назвал еще один диагноз покойной Началовой
13:05
Весенние тренировки для мышц пресса
13:01
Простолюдинка Маркл схлестнулась с элегантной Миддлтон
12:44
Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься
12:41
Пострадали десятки человек: на поминках прогремел взрыв
12:33
В Петербурге автобус сбил пешехода
12:15
Москвичей просят отложить смену зимней резины
12:00
Убийство известного музыканта в США сняли на видео
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Рухнувший рубль сделает нищими миллионы россиян в апреле
Трамп отказал в убежище поджавшему хвост Порошенко
Завалившуюся после свадьбы с Юлианом Анастасию пришлось поднимать Малахову
Названы главные причины рака груди
Его убьют: известный политик рассказал о смерти Зеленского
Экономика

Кредиторы "Югры" создали страницу в соцсети "ВКонтакте"

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Никеричев Андрей
В популярной социальной сети "ВКонтакте" появилась официальная группа независимого комитета кредиторов "Югры". Руководитель структуры Михаил Долматов призвал вкладчиков и кредиторов банка подписываться на страницу и продолжать борьбу за возвращение вложенных денег.  
прочитано 276 раз

Первое сообщение о создании группы появилось на странице "Комитет кредиторов банка "Югра" 1 апреля. Инициатор группы Михаил Долматов уверен, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) "напугано созданием реально независимого комитета кредиторов".

ПО ТЕМЕ

Кредитору "Югры" досталось от охранников АСВ

Как топили "Югру"

"Принимается решение, причем довольно смелое – провести собрание кредиторов с кворумом в 30%", – отмечается в сообщении. Долматов полагает, что это делается с целью избрать "свой" комитет и, таким образом, сделать нелегитимным работу независимой структуры.

Но активистов сложившееся положение не пугает. По словам создателя группы, АСВ думает, что объявление о новом собрании кредиторов может заставить вкладчиков "расслабиться" на ближайшие пару недель. "Пусть даже не надеются. Наоборот, работа уже стартовала и будет происходить с максимальной отдачей", – заверил он.

Ранее в АСВ признали собрание кредиторов 20 марта несостоявшимся. Причина – нехватка кворума. После этого инициативная группа кредиторов создала собственный комитет. Помимо Михаила Долматова, в него вошли Олег Шипилов и Николай Николаев.

По словам Долматова, признание собрания несостоявшимся было для активистов ожидаемым. "Однако для легитимизации решений собрания необходимо было набрать кворум в 30%, у нас было даже больше положенного. Поэтому мы решили организовать свой орган, который будет контролировать весь процесс реализации имущества "Югры", – приводят его слова "Вести"

Независимый комитет кредиторов зарегистрирован 28 марта. Любопытно, что уже через пару дней Агентство по страхованию вкладов объявило о созыве повторного собрания кредитов, причем с кворумом в 30%. 

Летом 2017 года Центробанк ввел временную администрацию в "Югре". Через несколько дней лицензия кредитной организации была отозвана. Руководство банка отмечает, что для них решение стало неожиданным, поскольку все рекомендации ЦБ неукоснительно соблюдались. Спустя несколько месяцев столичный Арбитражный суд признал "Югру" банкротом.

Многие вкладчики, державшие депозиты в банке, потеряли деньги. Для защиты своих прав они объединились в общественную организацию Союз вкладчиков. Активисты обратились к депутатам разных уровней и заручились поддержкой экспертного сообщества.

Автор: Иван Поляков3 апреля 2019, 16:20

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сделано заявление об аресте Зеленского
Наглеца Лукашенко уличили в дерзком обмане Путина
Какая боль: комику Зеленскому вынесли страшный вердикт
Загнанная в угол Тимошенко набросилась на жулика Порошенко

Шоу-бизнес

Узнавший о похождениях Зарубиной Шепелев схватился за сердце
"Засранка!": Актриса Макеева накинулась на знаменитую ведущую
Известный артист показал последние фото Булдакова
Еще одна смерть обрушилась на Ларису Долину

Проишествия

Малышева спасла беззащитных животных от живодера
60 ударов ножом: популярное шоу довело до дикой резни
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Печальное известие: ликвидировали Диану Арбенину

Поклонники певицы бьют тревогу
Шоу-бизнес

Любовница Тимати выходит замуж за миллиардера

Алексей Гарбер сделал предложение бывшей девушке рэпера
Шоу-бизнес

Жена запретила Зеленскому участвовать в выборах

Она до последнего отговаривала артиста
Шоу-бизнес

Кабаева сильно располнела из-за беременности

Она набрала больше 12 килограммов

Гороскоп

Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде
Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию
Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку

Спорт

Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой
"Роковая красавица": Загитова восхитила новым имиджем
Плющенко объявили врагом российского фигурного катания

Регионы

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Названа нелепая причина строительства Крымского моста
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru