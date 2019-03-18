Володин: Решение Медведева позволит эффективно реализовать нацпроекты
Спикер Думы подчеркнул, что решение премьер-министра позволит эффективно реализовать нацпроекты и госпрограммы. Володин отметил оперативность рассмотрения обращения депутатов к правительству.
"Мы поддерживаем принятое премьер-министром решение о необходимости реализации национальных проектов и госпрограмм сразу после принятия бюджета, а также запуск необходимых процедур, в том числе конкурсов с 1 января", - сказал руководитель нижней палаты парламента. Теперь можно успеть многое сделать, дело – за регионами, добавил Володин.
Напомним, что 14 марта депутаты Думы обратились к Дмитрию Медведеву по вопросу реализации национальных проектов и предоставления межбюджетных трансфертов регионам. В частности, парламентарии отмечали, что по состоянию на 12 марта в регионы ушли субсидии на сумму 10 миллиардов рублей, что составляет 1,6% от общего объема выделенных средств.
Деньги лежат на казначейских счетах вместо того, чтобы работать, сетовали депутаты и указывали на необходимость формирования принципиально нового подхода к исполнению региональных правовых актов.
В этом году в России началась реализация 12 национальных проектов, разработанных по поручению президента Владимира Путина. Их главные цели – обеспечить экономический прорыв и повысить уровень жизни россиян. В частности, проекты направлены на повышение качества медицинского обслуживания, развитие цифровой экономики, строительства дорог, решение проблем демографии.
О певице сняли ряд телепередач
Стало известно о радостном событии
Балерина выразила сочувствие по поводу кончины звезды
Студентка сбежала спустя две недели после начала работы
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Бросил меня в день рождения
Он младше на 5 лет
Началовой ампутируют ногу
Люди меня используют
Все беды от того что я толстая
Я плохая мать?
Что происходит с Юлей Началовой?
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Не дает уже полгода
Изменяют все и всем
Что делать?
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Сидит без работы и не ищет
Изменила в начале отношений
Девушка ослепла после инъекций
Сначала машина или квартира?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Обнаружили венерическое заболевание
Как вернуться в семью?
Приняла дорогой подарок от друга
Женское
Мужчина - скорпион
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Борбата с алкохола е възможна
Пауза в отношениях это конец?
Жизнь после развода.
Хочу закодировать мужа