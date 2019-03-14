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Политика

Володин поручил подготовить обращение к Медведеву по вопросу реализации госпрограмм и нацпроектов

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com
В Госдуме подготовят обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву по вопросу реализации государственных программ и национальных проектов. Соответствующее поручение комитету по бюджету и налогам дал на пленарном заседании в четверг, 14 марта, председатель нижней палаты Вячеслав Володин. 
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В ходе выступления от фракций, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что на 1 марта из федерального бюджета в регионы на национальные проекты выделено лишь 1,3% необходимых средств.

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По словам парламентария, из 616 миллиардов рублей, которые распределены в бюджете и направлены в субъекты Федерации, на начало марта распределено лишь чуть больше восьми миллиардов. Затем было выделено еще два, уточнил законодатель.

Глава профильного думского комитета напомнил о послании Владимира Путина и о задачах, которые поставил глава государства. "Президент сказал, что у нас нет времени на раскачку", – подчеркнул Макаров.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заверил, что депутаты разберутся в этом вопросе. "Совершенно очевидно, что со 2 января бюджет должен работать и дальше уже запускать нацпроекты, не дожидаясь соглашений", – сказал Володин. 

"Давайте поручим комитету по бюджету и налогам подготовить поручение Медведеву и мы это рассмотрим", – сказал спикер Госдумы.

Ранее Госдума перенесла выступление в рамках правительственного часа министра экономического развития Максима Орешкина. Руководитель ведомства не смог ответить на вопросы законодателей относительно количества средств, доведенных до регионов в текущем года в рамках выполнения нацпроектов.  

Фото: www.globallookpress.com 

Напомним, что в ближайшие пять лет расходы на национальные проекты в России превысят 25 триллионов рублей. Из этих средств на экономический рост направят более десяти триллионов рублей, расходы на человеческий капитал составят 5,7 триллиона, на комфортную среду для жизни – 9,9 триллиона.

Автор: Иван Поляков14 марта 2019, 11:05

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