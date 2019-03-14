Володин поручил подготовить обращение к Медведеву по вопросу реализации госпрограмм и нацпроектов
В ходе выступления от фракций, глава комитета по бюджету и
налогам Андрей Макаров отметил, что на 1 марта из федерального бюджета в
регионы на национальные проекты выделено лишь 1,3% необходимых средств.
По словам парламентария, из 616 миллиардов рублей, которые распределены в бюджете и направлены в субъекты Федерации, на начало марта распределено лишь чуть больше восьми миллиардов. Затем было выделено еще два, уточнил законодатель.
Глава профильного думского комитета напомнил о послании Владимира Путина и о задачах, которые поставил глава государства. "Президент сказал, что у нас нет времени на раскачку", – подчеркнул Макаров.
Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заверил, что депутаты разберутся в этом вопросе. "Совершенно очевидно, что со 2 января бюджет должен работать и дальше уже запускать нацпроекты, не дожидаясь соглашений", – сказал Володин.
"Давайте поручим комитету по бюджету и налогам подготовить поручение Медведеву и мы это рассмотрим", – сказал спикер Госдумы.
Ранее Госдума перенесла выступление в рамках правительственного часа министра экономического развития Максима Орешкина. Руководитель ведомства не смог ответить на вопросы законодателей относительно количества средств, доведенных до регионов в текущем года в рамках выполнения нацпроектов.
Напомним, что в ближайшие пять лет расходы на национальные проекты в России превысят 25 триллионов рублей. Из этих средств на экономический рост направят более десяти триллионов рублей, расходы на человеческий капитал составят 5,7 триллиона, на комфортную среду для жизни – 9,9 триллиона.
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