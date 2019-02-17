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Экономика

Рассказ об ужасной бедности в России шокировал

Фото: www.globallookpress.com
В уважаемом издании Forbes вышла статья, к которой у многих читателей из России возникла масса вопросов. В ней говорится, что для россиян покупка обычных лимонов – это некий жест, показывающий состоятельность человека.
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Принято считать, что прошли те времена, когда иностранцы верили рассказам о живущих в сибирских реках бегемотах и кочующих по городам стадам диких медведей в России. Однако даже в таком открытом мире, как наша современность, стереотипы и безумные выдумки о россиянах продолжают цвести буйным цветом.

Очередным доказательством этому факту послужила статья, выпущенная авторитетным и серьезным изданием Forbes. Журналистка побеседовала с представителем крупной американской компании по производству и продаже цитрусовых по всему миру. Он рассказал, что много фруктов фирма поставляет в Россию.

Первой мыслью автора статьи о причинах популярности лимона в нашей стране стало основанное на очередном стереотипе предположение, что поеданием этого фрукта россияне сопровождают питье водки. Впрочем, она припомнила, что с лимоном еще можно пить чай. В этом пункте журналистка угадала вкусовые предпочтения россиян, заметили в "Российской газете".

Впрочем, ответ представителя калифорнийской компании оказался куда как более фантастическим. Судя по его словам, россияне живут так бедно, что покупка лимона является для них доказательством своей финансовой состоятельности. "Это служит показателем того, что у них есть средства, чтобы позволить себе их покупать. Лимон называется престижным продуктом", – пришла к выводу журналистка.

Россияне, лучше американцев знакомые с ситуацией с ценами на фрукты в стране, были просто шокированы такой неосведомленности о реалиях. Некоторые предположили, что это либо поклеп на Forbes и подобной статьи там нет, либо просто неверный перевод. Однако реальность оказалась куда хуже – такая статья действительно вышла на страницах издания.

Автор: Геннадий Куприянов17 февраля 2019, 15:37

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