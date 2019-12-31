Эксперты подсчитали стоимость салата мимоза

Российские аналитики подсчитали, во сколько жителям обойдется одно из главных новогодних блюд – салат мимоза. В текущем году порция стоит 267,2 рубля, сообщает РИА ФАН.
С прошлого года цена выросла на 3%. Чтобы ее определить, эксперты выяснили стоимость необходимого объема ингредиентов – майонеза, сыра, моркови, лука, яиц и рыбных консервов. Как пишет RT, майонез обойдется покупателям в 32 рубля, сыр – в 87, яйца – в 10,2 рубля, а морковь и лук – восемь и пять рублей соответственно. Наиболее дорогой компонент – рыбные консервы, за которые придется отдать 125 рублей.
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