На Украине признали свое бессилие перед Россией

Одним из краеугольных камней украинской энергетической политики являются разговоры о выстраивании системы, которая не зависела бы от поставок из России. Впрочем, как показала практика, все остается на стадии планирования.
Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин признался, что страна до сих пор соединена с российской энергосистемой, передает телеканал "360". Киев пытался перестать покупать электроэнергию у Москвы, но в итоге был вынужден отменить собственное решение. Эксперты отмечают, что у украинской власти получится переориентироваться на закупку энергии в Европе не раньше 2022 года.
Похожая система наблюдается в закупках нефти и газа. Украинская сторона пытается отказаться от поставок "Газпрома", а получает тот же самый продукт, но через третьи руки и дороже. Конечный потребитель может платить на 20% меньше – для этого достаточно показать готовность к переговорам.
"Надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы", – цитирует "Царьград" главу "Газпрома" Алексея Миллера. Об этом он рассказал в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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