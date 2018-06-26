Как зарабатывать на информации

Миллионер Натан Ротшильд сказал: "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Эта фраза, ставшая крылатой, не раз была подтверждена на практике. В современном финансовом мире умение отслеживать в потоке новостей важную информацию и анализировать ее ценится едва ли не больше, чем талант предсказывания событий. Только, если во втором случае действительно надо обладать неким даром, то в первом достаточно аналитически подходить к происходящему.



Определенные события происходят с достаточной регулярностью и ожидаемыми последствиями. Например, начал "тлеть" Ближний Восток – нефтяные котировки поползли вверх, презентация новых гаджетов повышает стоимость акций их производителей, произошел массовый отзыв автомобилей определенной марки – стоимость ценных бумаг автопроизводителя пошла вниз.



Однако иногда происходят события, которые не вписываются в разряд периодических, но имеют очевидные последствия. В недавнем прошлом произошло даже не одно такое событие, а целая цепочка. В апреле этого года США ввели санкции против российских граждан и компаний. Рынок ответил ожидаемо – скачком курса иностранных валют по отношению к рублю (доллар за неделю прибавил в районе 10%). И те, кто, услышав о новых ограничениях в отношении России, воспринял это как сигнал к покупке американской валюты, не прогадал. Такой заработок был вполне ожидаем.

Как известно, под последнюю волну санкций попал Олег Дерипаска и его "Русал". Очевидным на фоне этого было то, что акции компании на биржах после таких действий Вашингтона покатятся вниз. В итоге не проиграли те, кто оценил новость о санкциях против россиянина и по-быстрому продал акции алюминиевого гиганта.

Не надо было быть оракулом, чтобы спрогнозировать и дальнейшие последствия американских санкций. Ведь очевидно, что, когда у крупного игроков на рынке начинаются сложности, наступает время для роста конкурентов. На фоне падения котировок "Русала" показатели других производителей алюминия устремились вверх (лидерами ожидаемо стали производители из США).

Казалось бы, вот они деньги! Осталось лишь захотеть их взять. Но, как показывает практика, между хотеть и делать бывает огромная пропасть, преодолеть которую под силу отнюдь не каждому. А ведь зачастую для того, чтобы выйти из привычного графика "дом – работа – дом – работа" и начать увеличивать свои доходы нужно-то всего ничего. Особенно, если учесть, что сейчас стало весьма просто зарабатывать на изменениях котировок.

Большим помощником в деле получения дохода в современном мире является интернет. Только использовать его надо с умом, выходя за привычные рамки использования Сети для общения по Skype, просмотру Youtube и скачивания фильмов с торрентов. Ведь сейчас, вне зависимости от местонахождения, можно буквально в два клика выйти на любые, в том числе международные, финансовые рынки и купить акции любого мирового гиганта.

Конечно, не стоит забывать о том, что события с очевидными последствиями происходят не в ежедневном режиме. Но они случаются, а значит, включив голову и получив доступ к финрынку, можно зарабатывать на неисчерпаемом ресурсе, новостях. И не надо для этого обладать экономическим образованием или быть биржевым профессионалом.

"Если же не полениться и научиться рыночной торговле – шансы верно спрогнозировать исход того или иного события резко увеличиваются. Как и само число событий, доступных для анализа, – утверждают эксперты "Центра современных инвестиционных технологий" (ЦСИТ). – Качественная аналитика – основа успеха и залог высокой отдачи от вложений".