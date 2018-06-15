Как заработать на финансовом рынке

На российском финансовом рынке появился новый игрок – институт, с помощью которого можно неплохо заработать. Подробности сообщил председатель правления Потребительского общества национального развития Георгий Киртбая.

Вы организовали новую форму финансового института – потребительское общество и активно развиваетесь через агентскую сеть. Вместе с тем ваш опыт работы скорее прикладной, в сфере продаж, а не приема сбережений и кредитования. Почему решили заняться именно этим?

Это не совсем так. Как говорится, все новое – это давно забытое старое, и в нынешних рыночных реалиях именно потребительские общества, союзы и объединения простых граждан могут дать толчок к росту их благосостояния. Мы не стали ничего изобретать и решили объединить наши силы и знания с помощью перспективной некоммерческой организации, построенной на принципах взаимной выручки и объединении граждан, представителей бизнеса, для достижения общих экономических целей в рамках действующего Закона о потребительской кооперации.

Как это коррелирует с вашим опытом? Почему именно эта сфера?

Работая продолжительное время в крупных международных проектах, связанных с торговлей и развитием сельского хозяйства, я всегда сталкивался с одной и той же проблемой – отсутствием площадки для выстраивания взаимовыгодного обмена финансовыми и производственными ресурсами. Сейчас на макроуровне присутствует дефицит ликвидности в денежных средствах, что вынуждает граждан возвращаться к основам кооперации.

Как вы планируете получать доход? Все-таки вы предлагаете один из самых высоких процентов, будет сложно его, как говорят в финансовой сфере, отбить.

Цель потребительского общества – не получение дохода. Естественно мы отдаем себе отчет и принимаем на себя весь груз ответственности перед нашими уважаемыми пайщиками, доверившими нам свои паи, в связи с чем мы с профессиональной банковской экспертизой выбираем надежные и, в то же время, высоко маржинальные инвестиции в импорт сельскохозяйственной продукции и финансирование российских экспорт-ориентированных производств.





А сколько уже пайщиков в вашем обществе, какой объем активов?

Около одной тысячи со средней суммой пая чуть более 500 тысяч рублей. Общий портфель проектов под управлением Общества в настоящий момент в районе полумиллиарда рублей.

Ваша деятельность не подлежит лицензированию и не подходит под страхование АСВ, есть ли какие-то гарантии для тех, кто решит вам довериться?

В соответствии с российским законодательством, деятельность потребительских обществ не подлежит лицензированию и обязательному государственному страхованию. Тем не менее, наше общество заключило договор страхования денежных средств всех пайщиков в полном объеме. Поэтому наши пайщики спокойны за свои деньги. Мы остановили свой выбор именно на надежной страховой компании с реальным государственным участием, а не просто большой страховой компании.

А какая гарантия возвратности инвестиций? Все-таки просроченная задолженность получается вашим основным риском? Планируете работать с коллекторами?

Прежде всего, это высоколиквидное обеспечение. Мы выдаем займы проверенным пайщикам и только под твердые залоги: недвижимости, транспорта и товаров. На текущий момент инвестиционный портфель без просрочек и, в тоже время, мы не исключаем сотрудничество с юридическими компаниями для защиты общих интересов членов общества.

Какие планы дальнейшего развития? Как будете расширяться, на что рассчитываете?

Наша цель – это популяризация потребительского общества национального развития и привлечение в наши ряды новых активных членов, желающих увеличить за счет кооперации свое благосостояние.

Сейчас все популярнее становятся инвестиционные проекты при поддержке государства, не планируете заниматься этим?

Это очень перспективная сфера. Мы рассматриваем сейчас для себя один интересный и очень высокотехнологичный государственный военный проект. Доходность по нему порядка 30% годовых позволяет не только покрыть все операционные издержки, но и выгодно инвестировать свободные средства пайщиков нашего потребительского общества.