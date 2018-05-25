Володин высоко оценил петербургский форум

Спикер Госдумы высоко оценил дискуссии, проходящие на Петербургском международном экономическом форуме. Вячеслав Володин считает, что диалог на сегодняшнем пленарном заседании может стать отправной точкой для выработки новых международных механизмов доверия.

"Пленарное заседание прошло очень продуктивно, потому что заявленная тема – базовая для развития не только экономики, но и политики", – сказал Володин. Он назвал очень важным тот факт, что обсуждение проходило с участием бизнесменов и политиков.

В Петербург приехали представители более 140 стран, были и лидеры ключевых государств, отметил спикер. "Диалог получился, потому что без этого разговора о обсуждать механизмы выработки доверия просто бесполезно", – убежден он.

Глава Госдумы назвал нынешний форум отправной точкой для выработки решений и механизмов, которые позволили бы России и всему миру развивать отношения.

"Потому что сейчас – из-за шагов в первую очередь США – под сомнение поставлены базовые принципы, которые существовали ранее", – указал Володин. По его словам, необходимо было произвести перезагрузку.

"Мы видим, что наш президент, инициируя этот разговор в рамках форума, смог сделать это, и его поддержали главы других государств", – добавил спикер.

Мы все понимаем, что этот разговор необходим, потому что дубинкой махать можно, но, как вы понимаете, у нее есть две стороны.

Говоря о политике санкций в отношении России, Володин сказал, что наша страна должна противостоять недружественной политике сдерживания со стороны стран Запада, одновременно сохраняя условия для спокойного и уверенного ведения бизнеса.

"Президент Путин абсолютно правильно сказал, что это можно охарактеризовать как футбол по правилам дзюдо. Нам нужно быть сильными и выработать решения, которые позволяли бы, с одной стороны, противостоять санкциям, с другой стороны, создавать условия для привлечения инвестиций и защищать свой бизнес, свою экономику", - сказал Володин.

Чем будет сильнее Россия, тем больше будут вызовы и тем больше к нам будут предъявлять всяческие претензии.

По мнению руководителя Думы, этот тезис является показателем развития, поэтому нам надо реагировать на санкции с умом, противостоять всем вызовам и атакам.





Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании питерского форума, прокомментировал политику применения санкций. "Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо", – сказал глава государства. Интересная игра какая получается: это совсем не футбол и не дзюдо. Это просто хаос, сделал вывод Путин.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия масштабной встречи объединены девизом "Создавая экономику доверия".