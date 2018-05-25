Володин высоко оценил петербургский форум
"Пленарное заседание прошло очень продуктивно, потому что заявленная тема – базовая для развития не только экономики, но и политики", – сказал Володин. Он назвал очень важным тот факт, что обсуждение проходило с участием бизнесменов и политиков.
В Петербург
приехали представители более 140 стран, были и лидеры ключевых государств,
отметил спикер. "Диалог получился, потому что без этого разговора о
обсуждать механизмы выработки доверия просто бесполезно", – убежден он.
Глава Госдумы назвал нынешний форум отправной точкой для выработки решений и механизмов, которые позволили бы России и всему миру развивать отношения.
"Потому что сейчас – из-за шагов в первую очередь США – под сомнение поставлены базовые принципы, которые существовали ранее", – указал Володин. По его словам, необходимо было произвести перезагрузку.
"Мы видим, что наш президент, инициируя этот разговор в рамках форума, смог сделать это, и его поддержали главы других государств", – добавил спикер.
Мы все понимаем, что этот разговор необходим, потому что дубинкой махать можно, но, как вы понимаете, у нее есть две стороны.
Говоря о политике санкций в отношении России, Володин сказал, что наша страна должна противостоять недружественной политике сдерживания со стороны стран Запада, одновременно сохраняя условия для спокойного и уверенного ведения бизнеса.
"Президент Путин абсолютно правильно сказал, что это можно охарактеризовать как футбол по правилам дзюдо. Нам нужно быть сильными и выработать решения, которые позволяли бы, с одной стороны, противостоять санкциям, с другой стороны, создавать условия для привлечения инвестиций и защищать свой бизнес, свою экономику", - сказал Володин.
Чем будет сильнее Россия, тем больше будут вызовы и тем больше к нам будут предъявлять всяческие претензии.
По мнению руководителя Думы, этот тезис является показателем развития, поэтому нам надо реагировать на санкции с умом, противостоять всем вызовам и атакам.
Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании питерского форума, прокомментировал политику применения санкций. "Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо", – сказал глава государства. Интересная игра какая получается: это совсем не футбол и не дзюдо. Это просто хаос, сделал вывод Путин.
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия масштабной встречи объединены девизом "Создавая экономику доверия".
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