Как Госдума и бизнес вместе работают над законами

Депутаты и эксперты обсудят законопроект об ответственности за исполнение санкций на территории России. Встреча политиков, бизнесменов и ученых пройдет 23 мая на заседании Совета по законотворчеству при спикере Госдумы.

Для обсуждения документа на Охотный ряд приглашены руководители РСПП, Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации европейского бизнеса, Торгово-промышленной и Общественной палат, "Деловой России", представители банковского сообщества и ритейлеров. Придут также ученые из ведущих научных институтов России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением перенести рассмотрение законопроекта для проведения дополнительных консультаций с представителями бизнес-сообщества, как это было сделано с законом о контрсанкциях.

"На это заседание мы пригласили представителей деловых объединений, экспертных кругов, – всех, кто обратился в Государственную Думу с предложениями о доработке данного законопроекта. Мы обсудим все предложения, после чего примем решение о дальнейшем рассмотрении этого законопроекта", – сказал Володин.





Напомним, что сегодня, 22 мая Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о контрсанкциях, а обсуждение не менее резонансного документа о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций США, продолжается. По словам спикера Госдумы, в нижнюю палату поступило много предложений относительно доработки проекта закона об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России.

Нормативно-правовой акт о введении ответственности за исполнение санкций США на территории России предусматривает ограничение свободы сроком до четырех лет или 600 тысяч рублей штрафа за совершение действий, которые следуют в рамках санкционной политики иностранного государства в отношении России. А за умышленные действия, способствующие введению санкций против нашей страны, виновные, гласит проект закона, будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или ограничением свободы сроком до трех лет.

#Заседание: Закон предоставляет Правительству право вводить меры экономического характера в ответ на санкции зарубежных стран.

Ограничения не затронут жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также продукцию, ввозимую гражданами для личного пользования pic.twitter.com/FGJ1ivUwrb — Государственная Дума (@dumagovru) 22 мая 2018 г.

После первого чтения документа в Госдуму поступили обращения от представителей бизнес-сообщества. Спикер Вячеслав Володин отметил, что предприниматели выразили озабоченность предлагаемыми в законопроекте мерами. Нижняя палата продолжила обсуждение документа с заинтересованными кругами. В прошлый четверг депутаты перенесли рассмотрение документа для того, чтобы дополнительно обсудить его с бизнесменами.