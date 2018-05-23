Госдума и бизнес найдут баланс интересов

Эксперты заявляют о необходимости принятия законопроекта о введении ответственности за исполнение на территории России американских санкций. В результате консультаций депутатов Госдумы с бизнес-сообществом и представителями правительства должен появиться устраивающий все стороны документ.

По мнению политолога Антона Хащенко, наличие в национальном законодательстве четко сформулированного запрета выполнять санкционные требования иностранного государства и, главное, мер ответственности за его нарушение может быть немаловажным аргументом в случае соответствующих разбирательств в американских судах.

Эксперт выразил мнение, что принятие законопроекта необходимо и отметил важность обсуждения этого документа с участием всех, кого он может коснуться в той или иной мере.

В интервью Dni.Ru Хащенко также обратил внимание на то, что Госдума VII созыва демонстрирует способность не только самостоятельно разрабатывать законопроекты, но и широко их обсуждать с экспертами, бизнесменами, представителями общественных организаций. "Это позитивный момент, появившийся в работе Думы", – сказал собеседник нашего издания.





Напомним, что сегодня, 23 мая в Госдуме депутаты, эксперты и представители бизнес-сообщества обсудили на Совете по законотворчеству предложения по введению ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций. Сейчас в Думе находится на рассмотрении соответствующий законопроект. Как заверил участников встречи Вячеслав Володин, никто не намерен принимать нормы, которые способны нанести вред экономике России.

"Будем исходить из того, что, если страна защищена, значит, будет защищен и бизнес. В ходе нашего обсуждения, уверен, мы найдем баланс интересов и выработаем те предложения, которые качественно улучшат законопроект ко второму чтению и защитят нашу страну, российский бизнес", – сказал спикер Госдумы.





Володин напомнил, что широкое обсуждение законопроекта об ответственности за исполнение антироссийских санкций связано с соответствующей просьбой представителей деловых объединений. Спикер также отметил, что перед законодателями стоит задача защитить Россию от санкций, но при этом нельзя ставить под удар бизнес и экономику страны.





Спикер Думы предложил заинтересованным сторонам до конца недели представить предложения, которые помогут подготовиться к разговору с правительством. Встреча с представителями кабмина должна состояться на следующей неделе, после этого законодатели хотят выйти на итоговое обсуждение с деловым и экспертным сообществом.





Напомним, что Госдума на заседании 17 мая перенесла рассмотрение во втором чтении законопроекта об уголовной ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций. В РСПП призвали пересмотреть инициативы, предлагавшиеся в первоначальном варианте документа.