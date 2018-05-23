Володин о контрсанкциях: Если страна защищена, значит, будет защищен и бизнес

В нижней палате парламента прошло заседание Совета по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине. В ходе дискуссии участники обсудили предложения по введению ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций. Как заверил председатель Думы, никто не намерен принимать нормы, которые способны нанести вред экономике России.



Начиная работу Совета, спикер нижней палаты напомнил, что широкое обсуждение законопроекта об ответственности за исполнение антироссийских санкционных требований на территории нашей страны связано с соответствующей просьбой представителей деловых объединений. "Мы от варианта, который вызывал критические понимания, мягко сказать, у многих представителей делового сообщества, вышли на законопроект, который одобрили те, кто представлял деловые организации, институты гражданского общества, экспертные круги, поэтому нам необходимо следовать достигнутым стандартам", – сообщил Вячеслав Володин.

В ходе обсуждения текста документа он отметил, что перед законодателями стоит задача защитить Россию от санкций, но при этом нельзя ставить под удар бизнес и экономику страны. "Никто не будет принимать решение, чтобы нанести вред своей экономике, – заверил председатель нижней палаты парламента. – В ходе нашего обсуждения, уверен, мы найдем баланс интересов и выработаем те предложения, которые качественно улучшат законопроект ко второму чтению и защитят нашу страну, российский бизнес".

Спикер Думы предложил заинтересованным сторонам до конца недели представить предложения, которые помогут "подготовиться к разговору с правительством". Встреча с представителями кабмина должна состояться на следующей неделе, после этого законодатели хотят выйти на итоговое обсуждение с деловым и экспертным сообществом.

"Есть предложение обсудить итоговый вариант, который мы будем выносить для обсуждения во втором чтении", – сказал Володин.

Он напомнил представителям экспертного и бизнес-сообществ, что похожая модель широкого обсуждения законопроекта применялась при принятии документа о контрсанкциях. Тогда от варианта, который вызывал ряд вопросов, удалось выйти на итоговый документ, который поддержали представители деловых кругов, институты гражданского общества, эксперты.

В случае с законом об ответственности за исполнение санкций Володин призвал идти аналогичным путем. "Нам необходимо следовать уже достигнутым стандартам, – заявил думский спикер.

Обращаясь к участникам, председатель нижней палаты предложил обратить внимание на западный опыт. По его словам, в Соединенных Штатах законом предусмотрено до 20 лет заключения за исполнение иностранных санкций. Володин призвал изучить зарубежную законодательную практику.





Напомним, что Госдума на заседании 17 мая перенесла рассмотрение во втором чтении законопроекта об уголовной ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций. В Российском союзе промышленников и предпринимателей призвали пересмотреть инициативы, предлагавшиеся в первоначальном варианте проекта закона.