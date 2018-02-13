Кто устроил информационную атаку на банкиров
Все началось с того, что
в нескольких каналах популярного мессенджера Telegram появились материалы о причастности
Центробанка к заказу на волну информационных вбросов против владельцев
лопнувших банков. В частности, речь шла о том, что последние якобы дают деньги
некоторым кандидатам в президенты.
Причина заказа объяснялась тем, что на волне политической борьбы появляется возможность вернуть отозванные
ранее у кредитных организаций лицензии.
Впрочем, справедливость подобных предположений в Сети быстро поставили под сомнение, потому что всплыли они в тех пабликах, которые не раз были замечены в "наездах" на Банк России. Была и еще одна, третья версия, согласно которой инициаторами кампании являются некие финансовые воротилы, пытающиеся "раскачать" ситуацию в банковской системе страны.
Чтобы понять, откуда дует ветер, необходимо обратиться к истории, которая предшествовала последнему скандалу. Он начался со сбора подписей под обращением к президенту с просьбой проверить действия Агентства по страхованию вкладов, которое начало через суды оспаривать снятие физлицами денег со счетов в банках незадолго до отзыва у тех лицензий.
Участники акции говорят, что им удалось собрать несколько десятков тысяч подписей, и вроде на самом верху просьбы вкладчиков услышали. Одновременно с тем, как становилось понятно, что сбор подписей проходит успешно, в Сети появились вбросы о том, что некоторые владельцы оставшихся без лицензий банков якобы поддерживают "неправильного кандидата" на предстоящих выборах президента.
Напомним, в последнее время ЦБ постоянно попадает под критику представителей банковской сферы. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что регулятор создал систему, которая "категорически противоречит любой логике и любым законам развития финансовой сферы". Позже совладелец Альфа-банка Петр Авен призвал ЦБ "быть партнером банков, а не плохим полицейским – то, что мы, к сожалению, видим в последние годы".
Пока же, констатировал экс-президент банка "Югра" Алексей Нефедов, действия ЦБ напоминают о 90-х. Подобного мнения придерживаются авторитетные эксперты и вкладчики, оставшиеся в результате отзыва лицензий у банков фактически у разбитого корыта. Кому в нынешней ситуации выгоден очередной информационный вброс, догадаться несложно.
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