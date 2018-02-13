Кто устроил информационную атаку на банкиров

Между ЦБ и топ-менеджментом разорившихся банков разгорается новый скандал. Поводом стало появление сразу в нескольких Telegram-каналах сообщений о начале кампании против владельцев потерявших лицензии организаций. В информационной атаке одни почувствовали руку регулятора, а другие увидели заказ финансистов.

Все началось с того, что в нескольких каналах популярного мессенджера Telegram появились материалы о причастности Центробанка к заказу на волну информационных вбросов против владельцев лопнувших банков. В частности, речь шла о том, что последние якобы дают деньги некоторым кандидатам в президенты. Причина заказа объяснялась тем, что на волне политической борьбы появляется возможность вернуть отозванные ранее у кредитных организаций лицензии.



Впрочем, справедливость подобных предположений в Сети быстро поставили под сомнение, потому что всплыли они в тех пабликах, которые не раз были замечены в "наездах" на Банк России. Была и еще одна, третья версия, согласно которой инициаторами кампании являются некие финансовые воротилы, пытающиеся "раскачать" ситуацию в банковской системе страны.

Чтобы понять, откуда дует ветер, необходимо обратиться к истории, которая предшествовала последнему скандалу. Он начался со сбора подписей под обращением к президенту с просьбой проверить действия Агентства по страхованию вкладов, которое начало через суды оспаривать снятие физлицами денег со счетов в банках незадолго до отзыва у тех лицензий.

Участники акции говорят, что им удалось собрать несколько десятков тысяч подписей, и вроде на самом верху просьбы вкладчиков услышали. Одновременно с тем, как становилось понятно, что сбор подписей проходит успешно, в Сети появились вбросы о том, что некоторые владельцы оставшихся без лицензий банков якобы поддерживают "неправильного кандидата" на предстоящих выборах президента.

Напомним, в последнее время ЦБ постоянно попадает под критику представителей банковской сферы. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что регулятор создал систему, которая "категорически противоречит любой логике и любым законам развития финансовой сферы". Позже совладелец Альфа-банка Петр Авен призвал ЦБ "быть партнером банков, а не плохим полицейским – то, что мы, к сожалению, видим в последние годы".

Пока же, констатировал экс-президент банка "Югра" Алексей Нефедов, действия ЦБ напоминают о 90-х. Подобного мнения придерживаются авторитетные эксперты и вкладчики, оставшиеся в результате отзыва лицензий у банков фактически у разбитого корыта. Кому в нынешней ситуации выгоден очередной информационный вброс, догадаться несложно.