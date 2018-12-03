Катар объявил о выходе из ОПЕК

Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сад объявил о выходе государства из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), передает RT. Напомним, что объединение было создано для регулирования цен на энергоносители. Как на это заявление отреагируют стоимость нефти и связанные с ней показатели – пока не известно.
Готовиться к рождению ребенка герцогине Сассекской придется в одиночестве
Великобритания заподозрила российских журналистов в шпионаже
Много погибших
Не исключено, что пара воссоединится