В России начались перебои с бензином
Ситуацией уже заинтересовался кабмин: вице-премьер Дмитрий Козак поручил оперативно проверить информацию о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах, сообщает РИА Новости.
О проблемах на топливном рынке сообщила утром 15 ноября газета "Коммерсант". По данным издания, нефтекомпании отказались от скидок мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки независимым АЗС.
Причем, дефицит бензина и дизельного топлива наблюдается только в Восточной Сибири, где велика доля независимых АЗС. В Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5–10%.
Напомним, что три дня назад правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен на бензин до марта 2019 года. Это произошло несмотря на то, что ведущие игроки рынка не хотели терять многомиллиардные прибыли.
Счетная палата уверена в резком росте стоимости бензина с нового года https://t.co/tMBV3UiWpi#цены #бензин pic.twitter.com/mQL6jxFSrs— ЗРД, Потаённое (@zrd_spb_ru) 12 ноября 2018 г.
Розничные цены остановились на уровне 1 ноября, оптовые вырастут на 1,7% с 1 января исключительно из-за повышения ставки НДС с 18 до 20%. Независимые АЗС, доля которых в России превышает 60%, в этих договоренностях не участвуют. Такие заправки зачастую работают в серой зоне, без ведения налогового учета и при отсутствии контроля за качеством.
За первые пять месяцев года цены на бензин в России взлетели на 7%, что в несколько раз превышает уровень инфляции. Летом они тоже росли, но уже не такими высокими темпами. Осенью правительство было вынуждено отказаться от планируемого повышения акцизов на бензин и предложило крупным игрокам рынка нефтепродуктов договориться о заморозке цен.
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