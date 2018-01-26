В Давосе обнаружены скрывавшиеся от Дворковича американцы

Российскому вице-премьеру Аркадию Дворковичу все-таки удалось поговорить с членами американской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Накануне он сетовал на то, что американцы прячутся от него.

Вице-премьер Дворкович все же нашел нескольких представителей американской делегации на полях форума в швейцарском Давосе и даже провел с ними короткую встречу. "У меня были короткие контакты, не организованные встречи с некоторыми членами делегации США", – признался глава российской делегации в Давосе.

С президентом Дональдом Трампом, который тоже находится в эти дни в Давосе, Дворкович не пересекался. Зато у него было много встреч с членами делегаций Казахстана, Армении, Киргизии, Перу, Анголы, Турции и Нидерландов.

Вице-премьер заверил, что все задачи, которые российская делегация ставила перед собой до форума, выполнены, пишет Lenta.ru. О каких задачах идет речь, зампред главы правительства не сообщил.

Накануне, 25 января, Аркадий Дворкович рассказал, что члены американской делегации в Давосе избегают встреч с российскими представителями, а при личных встречах -общения. Вице-премьер отметил, что американцы фактически прячутся от россиян. Российский чиновник заявил, что Москва всегда готова к диалогу.

Говоря о санкциях, вице-премьер сказал, что не считает их самой важной вещью в мире. "Это незначительная проблема. Мы не должны тратить много времени на обсуждение санкций, мы должны просто работать более и более эффективно, и работать лучше", – поделился с журналистами своими мыслями Дворкович.





В Давосе с 23 по 26 января проходит Всемирный экономический форум. Политики и экономисты съехались на заснеженный швейцарский курорт, чтобы обсудить глобальные мировые проблемы. Проведение форума было под вопросом из-за сильного снегопада, который обрушился на Давос и его окрестности за сутки до начала встречи.

Накануне на форуме произошел инцидент, связанный с украинским президентом. На своей пресс-конференции Петр Порошенко до такой степени разозлился на одну из журналисток, что приказал ей раздеться. Дело в том, что лидеру Незалежной не понравился вопрос о войне в Донбассе. К тому же представительница СМИ была одета в украинскую вышиванку, а вопрос задала на русском языке.

Президент посоветовал корреспонденту снять вышиванку и добавил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском языке. Однако девушка ответила, что политик прекрасно понимает русский. После этого ей пришлось под давлением охраны покинуть зал, где проходил брифинг.