Биткоину пророчат взлет до 100 тысяч долларов
Для того, чтобы сделать прогноз по биткоину, необходимо использовать закон Мура – золотое правило для экспертов технического профиля. Впервые это теоретическое утверждение было сформулировано сооснователем корпорации Intel Гордоном Муром в 1965 году. Он описал явление, при котором за определенный отрезок времени происходит удвоение вычислительных мощностей.
Деннис Порту говорит, что закон Мура можно применить к любой цифровой технологии, которая имеет момент удвоения. Курс биткоина сейчас удваивается каждые восемь месяцев. Исходя из академика, к 2021 году может превысить 100 тысяч долларов.
Накануне криптовалюта обновила рекорд: биткон поднялся выше трех с половиной тысяч долларов, а его капитализация приблизилась к 60 миллиардам. За последний год биткоин подорожал на 485%.
Курс #Bitcoin спустя неделю после разделения превысил $3,4 тыс, показав рост на 23%#SterlingFinancials https://t.co/UrtW3DE8SO pic.twitter.com/u4LjyCLysd— Sterling Financials (@ru_sterling) 8 августа 2017 г.
Между тем самая популярная в мире криптовалюта неделю назад распалась на две части – на Bitcon Cash и обычный Bitcon. Причиной подобного маневра стали действия китайских майнеров, которых не удовлетворяла работа новых протоколов классического биткоина. Специалисты ожидают, что в результате изменений работоспособность и скорость будут увеличены.
Сейчас создатели криптовалюты дорабатывают новую версию биткоина. Предполагается, что она сделает криптовалю быстрее и дешевле в использовании.
Столкнулись сразу четыре автомобиля
Участники перформанса не заметили подвоха
Как выяснилось, бизнесмен пока не намерен официально расторгать брак
Участник программы "Однажды в России" сделал предложение руки и сердца весьма оригинально