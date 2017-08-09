Биткоину пророчат взлет до 100 тысяч долларов

Цена одного биткоина к 2021 году может взлететь до 100 тысяч долларов. Такой прогноз сделал инвестор и гарвардский академик Деннис Порту.

Для того, чтобы сделать прогноз по биткоину, необходимо использовать закон Мура – золотое правило для экспертов технического профиля. Впервые это теоретическое утверждение было сформулировано сооснователем корпорации Intel Гордоном Муром в 1965 году. Он описал явление, при котором за определенный отрезок времени происходит удвоение вычислительных мощностей.

Деннис Порту говорит, что закон Мура можно применить к любой цифровой технологии, которая имеет момент удвоения. Курс биткоина сейчас удваивается каждые восемь месяцев. Исходя из академика, к 2021 году может превысить 100 тысяч долларов.

Накануне криптовалюта обновила рекорд: биткон поднялся выше трех с половиной тысяч долларов, а его капитализация приблизилась к 60 миллиардам. За последний год биткоин подорожал на 485%.

Между тем самая популярная в мире криптовалюта неделю назад распалась на две части – на Bitcon Cash и обычный Bitcon. Причиной подобного маневра стали действия китайских майнеров, которых не удовлетворяла работа новых протоколов классического биткоина. Специалисты ожидают, что в результате изменений работоспособность и скорость будут увеличены.

Сейчас создатели криптовалюты дорабатывают новую версию биткоина. Предполагается, что она сделает криптовалю быстрее и дешевле в использовании.

