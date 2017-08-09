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Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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Центральный банк России отозвал лицензию челябинской организации "Резерв". Регулятор принял такое решение с связи с заменой высоколиквидных активов активами сомнительного качества, передает Ura.ru.

Лицензия была отозвана у банка, чтобы предупредить банкротство, сообщили в ЦБ. "Резерв" занимал 415 место среди банков России по величине активов.

Также была отозвана лицензия столичного банка "Анелик Ру". Обе организации были участниками системы страхования вкладов, передает "Газета.ru".

Лишилась лицензии и небанковская кредитная организация"Континент Финанс". Руководство компании уличили в нарушении законодательства, сообщает телеканал "360".

Автор: Евгений Мышко9 августа 2017, 08:51

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