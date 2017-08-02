Биткоин распался надвое

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин распалась на две части – на Bitcon Cash и обычный Bitcon, передает "Газета.ru". Причиной подобного маневра стали действия китайских майнеров, которых не удовлетворяла работа новых протоколов классического биткоина. Специалисты ожидают, что в результате изменений работоспособность и скорость будут увеличены.