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Экономика

Банк "ФК Открытие" остается без бюджетных средств

Фото: dni.ru
Присвоение аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) банку "ФК Открытие" рейтинга ВВВ– со стабильным прогнозом лишает его возможности держать бюджетные средства и деньги негосударственных пенсионных фондов. Пока у "Открытия" самый низкий среди всех публичных рейтингов, присвоенных АКРА банкам.
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Как отмечает газета "Ведомости", у банка слабое качество активов. Так, уровень задолженности, просроченной свыше 90 дней, по итогам 2016 года составляет 15% от кредитного портфеля. При этом, кредиты с признаками обесценения составляют пятую часть портфеля, подсчитали в АКРА.

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По данным экспертов агентства, кредиты и облигации строительных компаний и девелоперов превышают 100% капитала первого уровня по международным стандартам. Это дополняется слабой способностью банка генерировать новый капитал, поскольку у него низкая чистая процентная маржа (1,2% по прошлогодним данным). Плюс повышенная стоимость риска (отношение резервов к среднему портфелю). Правда запас по достаточности капитала он поддерживает, констатирует агентство.

Аналитики отмечают, что банк может участвовать в покупке новых активов группой "Открытие холдинг" и оказывать ей финансовую поддержку, что может сказаться на его ликвидности и достаточности капитала. Начало объединения с "Росгосстрахом" уже сказалось негативно на рейтинге агентства S&P. Рейтинг от Moody's у "ФК Открытие" сейчас на уровне Ba3 с негативным прогнозом.

Это вкупе с невысоким рейтингом АКРА ставит крест на возможности "Открытия" привлекать бюджетные деньги, средства НПФ и "Росвоенипотеки". При этом, бумаги банка, выпущенные после 14 июля, не попадут в ломбардный список ЦБ. А облигации "Открытие холдинга" на 114 миллиардов рублей уже переведены Московской биржей во второй котировальный список.

В своих оценках на тему, сколько средств пенсионных накоплений банку придется вернуть, оценки сильно расходятся. Напомним, группа "Открытие" активно сотрудничала с крупнейшими пенсионными группами. Она даже стала владельцем НПФ "Лукойл-гарант" и НПФ электроэнергетики. А банк "ФК Открытие" активно работал с пенсионными накоплениями.

В настоящее время "Открытие холдинг" занимается приобретением "Росгосстраха". Ожидается, что в сделку войдет сам страховщик, РГС-банк, а также НПФ РГС и некоторые объекты недвижимости, принадлежащие основному владельцу – Данилу Хачатурову. Об этом изданию сообщил человек, близкий к "Открытию", и человек, знакомый с обеими сторонами переговоров.

По данным аналитика Павла Митрофанова, НПФ разместили в банке группы более 50 миллиардов пенсионных накоплений. Правда, точный объем оценить сложно. Как сказал эксперт, если фонды не избавятся от не соответствующих требованиям депозитов и облигаций до 14 июля, то Банк России может выдать им соответствующее предписание. Приблизительный объем пенсионных средств аналитик Петр Паклин оценил по депозитам компаний, управляющих активами и инвестициями, в 165,3 миллиарда рублей (на конец прошлого года).

Глава департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния ранее сообщил, что с депозитов и расчетных счетов банков предстоит забрать 333 миллиардов пенсионных накоплений. То есть, у "Открытия" может быть около половины этих денег.

По словам Паклина, в масштабах "Открытия" 165,3 миллиарда – это около 6,7% от обязательств банка. Сумма эта ощутимая для банка, но не критичная, полагает специалист. Доля средств в НПФ в структуре пассивов не достигает и 1%, утверждает представитель "Открытия" Александр Дмитриев, заявив, что у банка есть существенный запас ликвидности и нет необходимости замещать средства.

Аналитик Юрий Беликов, в свою очередь отметил, что к июню ликвидные активы банка покрывают почти 55% привлеченных средств. По его словам, такое положение дел позволит выдержать досрочный отток средств трети клиентов за месяц без нарушения обязательных нормативов ликвидности. А финансовый эксперт Дмитрий Назаров считает, что структура фондирования у "Открытия" хорошо диверсифицирована, и, возможно, банк в ближайшем будущем будет по большей части опираться на вклады физлиц. Отток средств бюджета на "Открытии" не скажется: остаток средств Федерального казначейства – около 20 миллиардов рублей, считает Беликов, напоминая, что с начала года ведомство не размещало там депозитов. 

Автор: Денис Попов5 июля 2017, 11:16

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