Бывшего мужа Амалии Гольданской оставили без пенсии

Банку "ФК Открытие" присвоен рейтинг BBB– по национальной шкале с прогнозом "стабильный". Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) объясняет свой шаг слабой способностью финансового учреждения генерировать капитал.

Агентство впервые присваивает столь низкий рейтинг частному системообразующему банку. В АКРА считают, что существенное давление на его кредитоспособность оказывает слабое качество активов "ФК Открытие", а также вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской компании. Для сравнения, рейтинг "Альфа-банка" (8-е место в рейтинге "Интерфакс-ЦЭА") – АА, а Московского кредитного банка (9-е место) – А-.

Рейтинг ВВВ-, присвоенный АКРА "Открытию", налагает на банк ряд ограничений. С 14 июля на банковских депозитах финансовой компании не смогут размещаться средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Кроме того, бумаги банка, выпущенные после 14 июля, из-за недостаточного рейтинга не будут включены в ломбардный список ЦБ.

Ломбардный список – это перечень ценных бумаг, принимаемых Банком России в качестве залога при предоставлении ломбардных кредитов коммерческим банкам. Исключение из него новых выпусков бумаг "Открытия" снизит интерес к ним со стороны других финансовых компаний, являющихся основными покупателями банковских бондов, считают аналитики. Кредитные учреждения используют такие бумаги по большей части для операций РЕПО с Банком России, теперь же они лишатся такой возможности.

Все это снизит запас свободной ликвидности "ФК Открытие", из которой фондируются краткосрочные доходные операции. "Не думаю, что ситуация будет критичной. Тем не менее, банку придется перестраивать свою модель, ориентируясь на другие источники фондирования, в том числе физлиц", – приводит мнение ведущего методолога "Эксперт РА" Юрия Беликова агентство РБК.

Финансовая компания "Открытие", по данным данным "Интерфакс-ЦЭА" за первый квартал 2017 года, занимает 7-е место по активам (2,6 триллиона рублей). По привлеченным средствам населения банк занимает 6-е место – 470 миллиардов рублей. Акционерами "Открытие Холдинга" являются Вадим Беляев (28,61%), банк ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%).

Руководитель финансовой группы "Открытие" Вадим Беляев известен не только в банковских кругах, но и в светской тусовке. Он был женат на Людмиле Парыгиной – она же Амалия Гольданская-Мордвинова. Для актрисы это был третий брак, в котором она родила троих детей (сейчас они проживают в США). Пара разошлась в 2009 году.

