Названы главные риски для доллара

Российский рубль за 24 июля потерял около 70 копеек с прошлой недели. А вот доллар за две недели достиг максимального показателя (60,21), но затем опустился до 60,005.

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал Dni.Ru, что доллар укрепляется к рублю намного активнее, чем можно было ожидать. Он подчеркнул, что это происходит на фоне новой волны обсуждений санкций со стороны США.

"Это очередной повод инвесторам насторожиться в отношении российских активов", - говорит эксперт. "Вполне вероятно, что в начале торгов вторника у рубля будет шанс вернуться под отметку 60, так как вчера вечером и сегодня на азиатской сессии нефть восстанавливает свои позиции, отыгрывая пятничный провал", - считает Купцикевич.

Вместе с тем он отметил, что пара евро-рубль выросла так же, как и доллар-рубль, закончив день приростом на 65 копеек вблизи 69,86 и в какой-то момент достигнув отметки 70,10 – максимума с ноября прошлого года. При этом на глобальном Forex единая валюта чувствует себя еще более уверенно.

"Пара евро-доллар до сих пор избегает сколько-нибудь заметной коррекции после внушительного ралли на прошлой неделе и остается вблизи 1,1650. Напомню, что в предшествующие два с половиной года единая валюта быстро подпадала под распродажу вблизи текущих отметок", – говорит аналитик. "Принципиальное изменение отношения инвесторов к евро связано с переходом мировой денежно-кредитной политики от смягчения к новой глобальной фазе нейтрального тона или ужесточения", – заявил Александр Купцикевич.

Но и для доллара есть риски. По словам эксперта, они в том, что Федеральная резервная система (ФРС) может не противиться ослаблению американской валюты, так как это будет повышать импортную инфляцию, а через нее – и общий уровень цен в стране, чего так не хватает ФРС для уверенной нормализации политики.

Тем не менее у ФРС на руках все карты, чтобы спасти доллар от дальнейшего "сползания". "Главными событиями недели станут комментарии по денежно-кредитной политике FOMC и публикация в конце недели предварительной оценки ВВП страны. К моменту заседания у ФРС уже должны быть неопубликованные оценки по экономике, поэтому тон комитет будет формировать свое отношение к экономике, согласно самым последним данным", – заключил финансовый аналитик.