Оплату ЖКХ без счетчиков хотят сильно уменьшить
Соответствующие поправки в закон готовит председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Депутат предлагает отменить положение о том, что жильцы, которые не установили у себя в квартире счетчики, платят за услуги по повышенному коэффициенту, пишет газета "Известия".
Автор инициативы предлагает изменить формулу расчета нормативов потребления воды и электроэнергии. Кроме того, новый законопроект заменяет расчетный метод определения норматива на аналоговый.
Как пояснила Хованская, аналоговый метод расчета заключается в том, что норматив потребления воды и электроэнергии определяется по средним данным дома, в котором установлены счетчики. Сейчас же нормативы для домов без счетчиков рассчитываются по сильно завышенному тарифу. Получается, что жильцы переплачивают за услуги ЖКХ.
Эксперты противоречиво отнеслись к предложенному законопроекту. Некоторые из них считают, что отменять завышенные нормативы ЖКХ было бы логично. По их мнению, жильцы не спешат устанавливать счетчики, а подорожание коммунальных платежей может привести к тому, что они и вовсе могут перестать платить за квартиру.
Другие эксперты уверены, что граждан необходимо заставить установить счетчики, и сделать это можно лишь с помощью повышенных тарифов. Однако данный законопроект лишает жильцов подобного стимула.
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