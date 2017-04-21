Появилась законная возможность не платить за коммуналку

Гражданам России официально разрешат с 2018 года не платить за услуги ЖКХ при выполнении одного условия. Сэкономить смогут жильцы домов, чья управляющая компания не опубликовала информацию в Государственной информационной системе (ГИС).

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Михаил Евраев заявил, что таким образом управляющие компании будут нацелены на скорейшую регистрацию необходимых данных в ГИС ЖКХ. "Мы вводим экономическую мотивацию – нет информации, нет денег", – подчеркнул чиновник.

"Если с 1 января 2018 года информация не размещена в ГИС ЖКХ, человек получает право не платить за услуги до тех пор, пока эта информация не будет размещена в системе", – рассказал Михаил Евраев. Он отметил, что без экономической мотивации "мы на одном КоАПе никуда не уедем". "Мы можем завести 100 тысяч контролеров, потом еще столько же, но мы не будем иметь систему, работающую в режиме реального времени. А эта норма позволит иметь всю информацию о сфере ЖКХ сразу", – цитирует замминистра агентство "Интерфакс".

По словам Евраева, компании также понесут административную ответственность при несвоевременном внесении данных в систему. В первый раз им грозит предупреждение, а при повторном нарушении – штраф в 30 тысяч рублей для управляющих компаний и 200 тысяч рублей для ресурсоснабжающих организаций, сообщает ТАСС.

При этом заместитель министра отметил, что вопрос о штрафах за нарушения будет подробнее проработан осенью 2017 года. "Для нас главное – не собрать штрафы, а чтобы все могли нормально размещать информацию и спокойно работать", – заключил он.

Базовая ошибка в прогнозах об успешности ГИС ЖКХ: предполагается, что во взаимоотношениях состоит сразу два активных субъекта. #КЭФ2017 — Роман Казаков (@rv_kazakov) 21 апреля 2017 г.

ГИС ЖКХ – интернет-портал, на котором собирается основная информация о жилищно-коммунальном хозяйстве страны. Управляющие компании обязаны внести в него информацию в срок до 1 июля 2017 года.



Напомним, в декабре 2016 года в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы объявили, что с середины 2017 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве вырастут на 6,7%. В ведомстве подчеркнули, что этот показатель ниже среднегодовой инфляции за 2016 год и соответствует предельному индексу роста коммунальных тарифов.