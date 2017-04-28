Всех россиян обяжут платить за новую строку в счете ЖКХ

Главный жилищный инспектор России Андрей Чибис разъяснил новый порядок начисления коммунальных платежей за общедомовые нужны. По его поручению региональные управляющие компании будут предъявлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях.

Предписание направлено региональным органам власти. Нормативы, введенные в начале 2017 года, увеличивают общий счет на 300-500 рублей. Вопреки протесту Общественной палаты и комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ решение пересматриваться не будет, отметил Андрей Чибис.

Он рассказал, как рассчитывать платежи за общедомовые нужды (ОДН), а также прояснил спорные моменты. По данным некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль", плата за чердаки, подвалы и лестницы введена в 77 регионах страны, сообщает газета "Известия".

Жильцы смогут оплачивать ОДН по счетчикам – с января текущего года они были лишены такой возможности. Теперь в счетах за электричество будет учитываться площадь чердаков и подвалов, за воду – площадь лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений консьержа.

Одной из причин роста расходов на коммуналку эксперты назвалипроизвольно учитываемую общедомовую площадь, по которой рассчитывается платеж. По информации Общественной палаты, с переходом на новый порядок расчета ежемесячные коммунальные платежи выросли в среднем на 300-500 рублей.

Согласно данным мониторинга партийного проекта "Единой России" "Управдом", норматив ОДН на электроэнергию завышен в 24 регионах страны. Нормативы на холодную воду завышены в девяти регионах.