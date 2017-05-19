ЦБ предупредил россиян о росте цен на продукты

Банк России прогнозирует незначительное подорожание продуктов в самом скором времени. Основными причинами в ЦБ считают высокую общемировую цену на нефть и уровень инфляции в России.

Потребительские цены растут гораздо медленнее, чем ожидалось. Причин тому несколько. Мировая стоимость нефти выше предполагаемой, рубль крепнет, а продуктовых запасов в России столько, что после рекордных урожаев прошлых двух лет ни о каком возможном дефиците отечественных продуктов говорить не приходится.



Наоборот, предложение здесь опережает спрос. Да и тепличные хозяйства в стране растут как грибы после дождя.

Несмотря на бойкую торговлю отечественными овощами и фруктами, цены на плодоовощной сегмент по сравнению с тем же периодом прошлого года не возросли, а местами даже снизились.

Тем не менее в Банке России допускают незначительное повышение потребительских цен на продукты питания в ближайшие месяцы. Однако общего ускорения инфляции Центробанк не ожидает.

"Основная задача Банка России – обеспечивать ценовую и финансовую стабильность", – напомнил директор департамента исследования и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

Вторит ему и первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

"Мы уже неоднократно заявляли, что наша цель – стабилизировать инфляцию около целевого значения. Она, безусловно, будет колебаться вокруг цели, может быть выше, может быть ниже. Наша задача – среднесрочно стабилизировать инфляцию на этом уровне и инфляционные ожидания", – проинформировала она.

Общий уровень инфляции в 2017 году Банк России прогнозирует на уровне 4%. Финансисты уверены, что и реальная инфляция будет выражена этой цифрой.