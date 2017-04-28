Центробанк снизил ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5% – до 9,25%, пишет "Газета.ru". Специалисты отметили, что это может оказать значительное влияние на экономическую ситуацию в стране.

Соответствующее решение принято в свете приближения инфляции к целевому уровню и восстановления экономической активности, говорится в сообщении регулятора. В Центробанке уточнили, что инфляционные риски остаются. При сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года, уверены эксперты.