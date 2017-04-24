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Экономика

Россияне ждут стабильного рубля

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Специалисты Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России провели опрос с целью выяснить ожидания граждан в отношении экономики страны. Выяснилось, что среди них стало больше оптимистов.
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Доля граждан России, которые ожидают стабилизации рубля в ближайшем будущем, возросла практически на треть (32,4%). Главную причину для оптимизма эксперты увидели в сокращении инфляции с двузначных значений до минимума в 4%, а также в улучшении бюджетной ситуации в регионах.

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Выросло и число людей, которые ждут не просто стабилизации, а улучшения ситуации в экономике. Таких стало почти в два раза больше – 13,1% против 7,6% по результатам предыдущих опросов. Значительно сократилось число пессимистов, считающих, что спад продлится еще несколько лет, – с 42% до 29%.

Об улучшении экономической ситуации свидетельствуют и данные специалистов. За успехами на макроуровне должно последовать улучшение ситуации на микроуровне. В частности, речь идет о снижении уровня бедности. Это показатель с накапливаемым эффектом, и ждать выправления ситуации придется в течение нескольких лет.

"Консервативный прогноз на этот год – уровень бедности населения не будет расти", – цитирует газета "Известия" заведующую лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елену Гришину. "Но о существенном снижении доли населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума, говорить преждевременно. Должно пройти время – не один и не два года – с учетом того, что экономика страны будет расти", – добавила она.

С ней согласен руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. Он отметил, что реальные доходы и пенсии россиян в среднем оказались ниже на 8-10%, чем аналогичные показатели в 2013 году. Если сравнивать первый квартал 2017 года с аналогичным периодом 2016-го, видна положительная динамика – рост на 1,5%. "Сейчас мы видим небольшую тенденцию к сокращению разрыва", – заметил Масленников.

Автор: Геннадий Куприянов24 апреля 2017, 08:36

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