Европейские цены растут в шесть раз быстрее российских

Инфляция в странах Евросоюза в марте 2017 года в шесть раз превзошла аналогичный показатель в России. При этом данные за более продолжительные период показывают обратную динамику.

Цены на продукты в европейских странах за месяц выросли на 0,6%, в то время как в России этот показатель увеличился лишь на 0,1%, сообщается на сайте Росстата. Примечательно, что среди членов ЕС наивысший показатель роста инфляции в марте 2017 года продемонстрировали такие государства, как Италия (1,9%), Греция (1,4%) и Испания (1,1%) и Литва (1,1%).

Однако по итогам первого квартала инфляция в России превысила аналогичный показатель в странах Европы. За первые три месяца 2017 года цены в ЕС выросли в среднем на 0,4%, в то время как в нашей стране – на 1%.

Добавим, что быстрее всего цены растут в Эстонии (2,1%) и Италии (1,9%). Германия и Швеция по итогам первого квартала продемонстрировали нулевой рост инфляции, а Испания и Румыния и вовсе понизили этот показатель (-0,2%).

Ранее аналитики предсказали падение инфляции в России до ожидаемого Центробанком уровня в 4% к третьему кварталу 2017 года. Более того, эксперты ожидают рост ВВП страны на 1,2% в 2017 году и на 1,6% в 2018 году.

Напомним, специалисты Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России в результате опроса выяснили, что россияне стали больше верить в будущую стабильность российской валюты. Согласно исследованию, около трети опрошенных верят, что в ближайшем будущем курс рубля стабилизируется.

