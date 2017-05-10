Россия стала жертвой дискриминации
По итогам 2016 года ЕБРР получил худший за пять лет показатель реализованной прибыли – 642 миллиона евро. Общий объем доходов банка составил 1,699 миллиарда евро. Однако этот уровень доходности неустойчив, поскольку треть дохода сформирована в России.
Министр экономического развития заявил, что отсутствие операций банка в нашей стране в ближайшие годы приведет к обнулению показателя discontinued operations – так называемых приостановленных операций. "Реализация политического руководства нарушает комплекс правовых норм, начиная с соглашения об учреждении ЕБРР. По сути, это дискриминация", – цитирует Максима Орешкина ТАСС.
Чиновник считает такой подход небезопасным: он ведет к возможности произвольно трактовать устав финансовой организации и лишать ее членов акционерных прав вопреки принципам ЕБРР. По словам Орешкина, банк нарушает комплекс правовых норм и задач. "Российская сторона остается открытой к конструктивному и заинтересованному диалогу по вопросу поиска легитимных взаимоприемлемых путей выхода из сложившейся ситуации", – резюмировал министр.
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