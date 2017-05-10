Курс доллара вновь пойдет вверх

Эксперты считают, что в скором времени курс доллара "протестирует" 60-рублевую отметку. При этом рост евро относительно российской валюты будет незначительным.

Инвестиционный аналитик Сергей Коробков заявил, что увеличение запасов сырой нефти и бензина у США приведет к давлению на рынок. "Собственная нефтедобыча в Соединенных Штатах поступательно расширяется и достигла, по последним данным, 9,293 миллиона баррелей в сутки. Импорт углеводородов сейчас на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – пояснил он.

Специалист предположил, что во второй декаде мая цены на нефть марки Brent опустятся до уровня 45 долларов за баррель. Курс доллара к рублю может вырасти до 60 рублей, но дальнейшее ослабление маловероятно из-за "мощной поддержки" в диапазоне от 60 до 60,5 рубля, пишет "Российская газета".

Рост евро заранее был обусловлен победой на президентских выборах экс-министра экономики Эммануэля Макрона, и его курс зафиксируется на уровне не выше 65 рублей. Евро относительно доллара постепенно ослабеет, а его курс к рублю будет в диапазоне от 62,5 до 65 рублей.

"С технической точки зрения рубль, несмотря на снижение котировок в последние дни, остается в растущем канале по отношению к бивалютной корзине", – отметил Коробков. "Смена тренда будет подтверждена, если рубль опустится выше уровней 60,50 к доллару и 65,00 к евро", – заключил эксперт.



Ранее министр экономического развития Максим Орешкин назвал отказ Европейского банка реконструкции и развития от финансирования отечественных проектов дискриминацией по национальному признаку. "Российская сторона вынуждена предпринимать усилия по поиску правового решения сложившейся ситуации", – заявил он.