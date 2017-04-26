Россиянам запретили пить вино из Черногории

В Россию запрещен ввоз продукции крупнейшего в Черногории производителя вина 13.jul Plantaze. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФСН) признала его не соответствующим требованиям к качеству и безопасности.

В 24 партиях алкогольной продукции из Черногории выявлено содержание пестицидов и пластификаторов, а также обнаружены посторонние включения. Вино изъято из оборота, а материалы переданы в суд.

Несмотря на предостережения Роспотребнадзора, информация об устранении нарушений в поставляемой в Россию продукции не была предоставлена. В результате алкоголь компании 13.jul Plantaze оказался под запретом, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор с 26 апреля приостановил ввоз на территорию нашей страны алкогольной продукции черногорского производителя. Извещены российская Федеральная таможенная служба и уполномоченные службы государств – членов ЕЭС.

Напомним, что 1 января 2016 года Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов из Турции. После переговоров стран в октябре 2016 года эмбарго было частично снято, а 9 марта 2017 года Москва расширила перечень разрешенных к импорту товаров.

Dni.Ru писали, что Россельхознадзор может запретить ввоз сыра из Белоруссии. В отношении ряда предприятий союзного государства введен режим усиленного лабораторного контроля. В конце января 2017 года был введен запрет на поставки контрабандного мяса с ряда минских предприятий.